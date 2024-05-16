魔術師大衛高柏飛被英媒爆性侵未成年　16名女性指控落藥誘姦

被譽為當代最成功的魔術師大衛高柏飛（David Copperfield），驚爆再度捲入性侵醜聞，英媒昨日（15日）報道有多達16名女性提出指控，超過一半人指事發時未滿18歲，最年輕的只有15歲。另外，當中3人指控遭大衛高柏飛落藥後迫發生關係，更有多人稱觀看表演時遭非禮。

大衛高柏飛被16名女性指控性侵。（Getty Images）

英國《衛報》指出，16名女性的指控當中，有人在1990年代、15歲時曾遭到大衛考柏菲的毒手，造成終生的陰影。化名Carla的女子表示被大衛高柏飛誘姦時間超過2年，透露男方傳給她充滿情意的字句和送她禮物，一步步把她誘導到床上，包括送她一隻泰迪熊和情人節氣球，而當時她只有16歲。

至於報道提到的4宗非禮案件，當事人稱均在觀看大衛高柏飛表演時，被邀上舞台後遭非禮。現年38歲的Fallon Thornton指，自己2014年1月在拉斯維加斯看表演時，被大衛高柏飛叫上舞台後觸摸其胸部，她事後向酒店及警方報告，但未獲正視。拉斯維加斯警方解釋，當時認為「證據不足」而結案。

大衛高柏飛被譽為當代最成功的魔術師。（Getty Images）

另外，報告又指出，大衛高柏飛與有美國「富豪級淫媒」之稱的已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相識，曾遭當局調查。但其律師表示，他不知道愛潑斯坦的可怕行為。對於今次的指控，大衛高柏飛透過律師回應，他從未對任何人作出不當行為，更遑論對未成年人，強調他善良、內斂及尊重所有人，也是#MeToo運動的倡導者，並指一直有針對他的「大量虛假指控」。