余文樂舊愛超性感開窿泳衣盡騷誘人身材　曾患癌前病變大出血暈倒

現年36歲、余文樂舊愛朱韻韻（Angel）是模特兒出身，近年轉型做KOL，樣靚身材正的她日前就在IG上發放福利。朱韻韻分享了她的超性感泳衣照，並留言寫道：「Hello Summer」。從相片中看到朱韻韻所穿的一件頭黑色泳衣設計獨特，泳衣開了幾個大窿設計，盡展她的誘人Fit爆身材以及修長白滑美腿，相當養眼。網民紛紛留言激讚她又靚又Hot。

朱韻韻最新福利圖。(ig@angelchu)

朱韻韻的黑色開窿泳衣勁性感。(ig圖片)

朱韻韻的黑色開窿泳衣勁性感。(ig圖片)

朱韻韻的黑色開窿泳衣勁性感。(ig圖片)

朱韻韻的黑色開窿泳衣勁性感。(ig圖片)

朱韻韻在2016年因為獲余文樂為她慶祝生日的短片流出，令戀情曝光，再加上兩人約會多次被拍到，可是余文樂卻表示：「拍拖唔會唔認。」在2022年，朱韻韻自爆患上癌前病變，更瞞住父母進行電圈切除手術，術後天一度大出血而暈倒在家。所幸她發現得早已經康復，不過患病期間仍受了不少苦楚。當時她出post表示：「我而家好番啦，我（去年）10月都做咗抹片檢查，個結果出嚟做完全冇事，但12月我發現月經期間都會有出血的情況，我再做多次抹片檢查，當時醫生就話個情況唔係太好，要我做一個詳細嘅檢查，之後醫生話情況唔好希望我儘快做手術，我情況係CIN（Cervical Intraepithelial Neoplasia，子宮頸上皮內贅瘤）2-3期， 之後我就做電圈切除手術，將唔好嘅細胞切咗佢。」

她留言：「前半年一直出入醫院，大家一直關心我的健康狀況。別擔心，我康復了！（IG/@angelchu）

回想這段經歷都忍不住流淚！（影片截圖）

張曦雯與朱韻韻是好姊妹。（IG/@angelchu）