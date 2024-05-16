東張西望｜疑何太前夫澄清無虐妻18子非親生　過來人19字奉勸何伯

無綫資訊節目《東張西望》播出76歲何伯與細他逾30年「新何太」閃婚一事後，隨即成為全城熱話，墮入愛河中的何伯可謂沉曬船，處處維護愛妻，更與五位子女「撐到衡」；而「新何太」亦愛夫心切，聲淚俱下力證自己對何伯是真愛，並非貪圖對方450萬身家，劇情高潮迭起，花生程度爆燈。

一講起仔女，何伯就十分勞氣。（影片截圖）

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

繼「新何太」18歲兒子昨晚（15日）粉墨登場，分享與繼父何伯的相處感受後，相隔不足一日，自稱「何太前夫」今日（16日）「現身」facebook「何伯&何伯老婆關注組」，就何太指控他曾虐妻澄清、及透露何太18子的生父。

《東張西望》播出何太兒子現身接受訪問。(節目截圖)

《東張西望》播出何太兒子現身接受訪問。(節目截圖)

自稱「何太前夫」發文寫道：「大家好，我是何太的前夫，我想向大家澄清兩項事情：就著何太指控我虐待她，我必須澄清，這絕對不是事實！我自問我從來沒有傷害過她！她所謂的指控都是憑空想像出來，完全沒有任何事實根據！ 我現在在這裏嚴重警告何太，假如他繼續對我作出不實指控， 我或許會向她採取法律行動， 向她追究我的損失。此外，我現在亦希望在此澄清，何太18歲的兒子並不是我親生的，而是何太與前前夫(第一任丈夫)所生的！與我沒有任何血緣關係。」

有網民分享在FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」深圳遇見何伯與太太溫馨在茶餐廳用餐的照片。（FACEBOOK截圖）

《東張西望》報導76歲何伯與相差30載的內地女性有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

最後，「何太前夫」更以過來人身分奉勸何伯：「請你立即遠離何太， 和仔女商討如何將損失減至最低， 不要行我的舊路。」並直言：「如果你繼續這樣下去，半年後你將會後悔莫及。」

自稱「何太前夫」在facebook發文澄清。（facebook截圖）