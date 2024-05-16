LOONG 9首出席活動人數又有變？　香港3成員外仲有呢位唔見影

TVB的男團「Loong 9」原訂於4月28日於香港舉行首個售票見面會，但在活動舉行前一天，主辦方無預警地宣布翌日的見面會因為「不可抗力」的理由而未能如期舉行。近日LOONG 9首次以男團身份出席上海一個活動，但人數竟再有變動剩下8人，令人相當疑惑。



Loong 9本由勝出的9位成員組成，分別有：奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。（Loong9微博）

Loong 9 成軍後連日來成日熱話。（Loong9微博）

Loong 9本由勝出比賽的9位成員組成，分別有：奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁，隨後內地公司再宣布加入三位成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，分別組成Loong9-S及Loong9-V，並宣布三人以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。

片中顯示出席的成員是Loong 9 – S，無疑又把香港的3位成員自動排除了。(微博影片截圖)

LOONG 9首以男團身份到上海出席活動。（影片截圖）

LOONG 9獻唱新歌《I Do Love It｜我熱愛》，一開場有條龍飛過好有氣勢。（影片截圖）

日前LOONG 9首以男團身份，到上海出席活動，以一身紅黑團體打扮獻唱新歌《I Do Love It｜我熱愛》，跳唱整齊表現出色。是次演出是以Loong 9–S掛帥，香港的3位成員自動排除尚可解釋，不過眼利網民見到今次無論綵排還是正式演出只剩8個人，莫非又再改組？有粉絲指成員之一梁詩煜，正在拍攝綜藝節目《冠軍請指教》，有機會因拍攝檔期重疊而未能參與演出。

LOONG 9以一身紅黑團體打扮獻唱新歌《I Do Love It｜我熱愛》。（影片截圖）

LOONG 9以一身紅黑團體打扮獻唱新歌《I Do Love It｜我熱愛》。（影片截圖）

LOONG 9以一身紅黑團體打扮獻唱新歌《I Do Love It｜我熱愛》。（影片截圖）

LOONG 9以一身紅黑團體打扮獻唱新歌《I Do Love It｜我熱愛》。（影片截圖）

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