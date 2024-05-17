人氣創作歌手被指撞樣卡通人物「小夫」　奇特打扮網民不懂欣賞

現年24歲的創作歌手湯令山（Gareth.T），是近年深受年輕人喜愛的歌手之一，雖然其貌不揚，但憑音樂才華俘虜一班樂迷，連天后容祖兒、黃偉文、好友姜濤和Tyson Yoshi等都非常欣賞。然而他在造型打扮上也跟他的音樂作品一樣充滿個性，經常成為網民討論的話題。

湯令山造型充滿個性。（IG@gareth_tong）

湯令山非常有音樂才華，天后容祖兒都非常欣賞。（IG@gareth_tong）

湯令山同姜濤非常friend。（IG@gareth_tong）

如年初，湯令山出席叱咤頒獎禮時，穿上灰色有帽Hoodie及藍色格仔恤衫，揹黑色背囊及戴眼鏡，Chok爆表情示人，惟一身打扮並非所有人都受落，網民紛紛留言：「Gt去錯地方？」、「宅男服裝」、「鏡頭轉去GT嗰度我笑左」、「似宅男去Grad din」、「啱啱去完動漫節咁」；到日前的Chill Club頒獎禮上，湯令山又以白背心襯背囊造型領獎，被指穿着過於隨意及奇特。

湯令山風格出位，並非個個接受到。（IG@gareth_tong）

湯令山出席叱咤頒獎禮時，這一身打扮被指「似宅男去Grad din」。（影片截圖）

湯令山日前又以白背心襯背囊造型Chill Club頒獎禮上。（小紅書）

雖然如此，個性十足的湯令山繼續忠於自我，近日有網民分享了與湯令山的合照，並大讚：「Gareth 湯令山 so nice～」相中湯令山的打扮再次引起網民熱議，他戴了一頂黑色棒球帽，上身穿上一件黃色格仔裇衫，單肩背著背包，下身就襯了一條牛仔短褲，及高筒白襪配一對黑皮鞋，網民直言依然不懂欣賞：「佢個背包係咪有核武器，去邊都見到」、「笑死 還背著包」、「他穿了雙皮孩啊，我太土get不到」、「佢嘅outfit真的很令人迷惑…」。

有網民分享與湯令山合照。（小紅書）

但網民對湯令山的衣著依然不理解。（小紅書）

展示音樂才華。（小紅書）

另也有網民將焦點放了在湯令山的樣子上，笑指他：「生得真係好似小夫」、「真係好似林子善扮蘇永康」，留言十分抵死。

有網民指湯令山撞樣卡通人物《多拉A夢》中的「小夫」。（網上圖片）