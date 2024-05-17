神耆小子｜吳子沖赤裸上半身被樊亦敏「安撫」　兩嚿胸肌勁吸引

TVB的劇集《神耆小子》已經播映至第二周，昨日（16日）播出第九集，由第一集洪玫瑰（樊亦敏 飾演）已經與「小鮮肉」孫正傑（吳子沖 飾演）有「姦情」。樊亦敏除了在公司公然保護他外，更帶他出席各大宴會。

由第一集洪玫瑰（樊亦敏 飾演）已經與「小鮮肉」孫正傑（吳子沖 飾演）有「姦情」。(節目截圖)

樊亦敏除了在公司公然保護他外，更帶他出席各大宴會。(節目截圖)

今日一集講到吳子沖被「對頭人」聶鎮江（魯振順 飾演）擄走，樊亦敏收到吳子沖的定位後立即趕去找他，當她到達時吳子沖已被魯振順灌醉。樊亦敏立即衝上前救他，但被魯振順的下屬阻止，她跪下來請求魯振順放過吳子沖：「聶鎮江你想點？有啲咩你玩我囉，唔好搞佢，佢細路仔嚟㗎咋嘛！你玩我咪得囉！」但原來她求魯振順放過吳子沖這一幕被在外面的錢繼來（曹永廉 飾演）見到。

吳子沖被「對頭人」聶鎮江（魯振順 飾演）擄走。(節目截圖)

樊亦敏跪下來請求魯振順放過吳子沖。(節目截圖)

樊亦敏救吳子沖心切。(節目截圖)

樊亦敏帶走吳子沖後回到他的家並且細心地照顧他，最吸睛的一幕一定是吳子沖赤裸上半身在床上發惡夢，樊亦敏見到他發惡夢後更立即為他抹汗。吳子沖醒了之後一直問自己是否做錯，而樊亦敏亦加以安慰，吳子沖說：「我今次害死你啦！點算啊？」樊亦敏捉著吳子沖的手再托著他的下巴對他說：「我從來都唔呃你㗎嘛，有我係度，咩嘢事都冇問題！」之後樊亦敏的手便在吳子沖的肩膀來回「安撫」，再加上耐人尋味的一笑，讓人瞬間覺得吳子沖就是她包養的「小白臉」。

樊亦敏帶走吳子沖後回到他的家並且細心地照顧他。(節目截圖)

樊亦敏捉著吳子沖的手再托著他的下巴。(節目截圖）

樊亦敏呢個笑容好似......(節目截圖）

但是後來曹永廉找到樊亦敏說他知道她跟吳子沖的關係，因為他當時在現場，他跟樊亦敏說「愛情同麵包」只可以二選一。但樊亦敏想說些什麼時，又被曹永廉阻止，就像說曹永廉誤會了她跟吳子沖的關係，其實到底樊亦敏與吳子沖二人有什麼關係，認真撲朔迷離。

後來曹永廉找到樊亦敏說他知道她跟吳子沖的關係。(節目截圖)