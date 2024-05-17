東張西望｜新何太玩抖音傳授釣金龜秘訣　三觀離不開錢真面目曝光

無綫（TVB）綜藝節目《東張西望》報道76歲何伯與細逾30年「新何太」閃婚，掀起全城熱話，兩位主角更成為網絡紅人，「何伯＆何伯老婆關注組」已有9.7萬成員。最近，又有網民發現疑似「新何太」以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，分享自己獨有價值觀！而有網民稱認得是「新何太」，她就回覆玫瑰默認身份，對於有人支持她與何伯的愛情，她又稱：「收到，謝謝」！

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

一講起仔女，何伯就十分勞氣。（影片截圖）

抖音截圖

默認身份！（截圖）

默認身份！（截圖）

當中，她就以「給所有女人一個忠告」為標題講道：「千萬不要拿自己的錢去幫助你的男人，即使他再怎麼窮，再怎樣需要錢，你也不要去幫，把錢藏起來，陪他過苦日子！一個饅頭開兩半，裝作不嫌棄他的樣子，打上兩個字陪伴。他愛你你就更愛他。假如婚姻有變動的時候，他根本不會懂得感恩，還教會你蛇與農夫的故事。」《農夫和蛇》的基本情節是：有一個寒冷的冬夜，農夫在路邊撿拾到一條被凍僵的毒蛇，他覺得蛇很可憐，於是便把蛇摟在懷中，為牠取暖。當蛇醒來，竟向著農夫的胸口大力一咬，令他中毒死亡。

發表自己的見解！（截圖）

網民稱是老千語錄！（截圖）

她又不時發表「男人願意花錢在女人身上才是真愛」的概念，譬如認為愛你的男人會願意付出最寶貴的金錢，「愛情是他捨得為你花錢，你不物質那是你的善良，但是他愛你就得讓你有物質」，她談道：「嫁給金錢還是嫁給愛情？女人一定要記住，如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋，因為富人看上你是因為他真的愛你，富人呢從來都不缺女人，而窮人選擇你是因為他沒得選。」她又稱跟低階層的人談戀愛「一定會倒霉」：「不要跟比自己階層低的人談戀愛，不對的人千萬不要有肌膚之親。」對此，不少網民都似足老千語錄。