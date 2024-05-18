嘉人自友約｜薛凱琪無懼變老　坦承性格有大改變：唱錯七天睡不着

影后劉嘉玲首主持的內地綜藝節目《嘉人自友約》，最新一集就邀請了薛凱琪（Fiona)做嘉賓，她們一起在香港探索並品嘗不同美食。然而在過程中，Fiona表示不會對年齡增長的老去而感到焦慮，並揚言從出道到現在性格上有很大的改變，學會了慢慢放下自己。

最新一集就邀請了薛凱琪做嘉賓 。（影片截圖）

在人生每個不同階段都有不同色彩，對於這一點Fiona亦深明這個道理，所以她不會為年齡增長的老去而感到焦慮，她表示：「我的聲音也會老，我的容貌也會老，當你聲音老的時候，你唱同一首歌對我來講，那個感觸是很特別的。不會焦慮，我覺得很有質感。」

Fiona不會年齡增長老去而感到焦慮。（影片截圖）

Fiona主演的電視劇《學警雄心》。（影片截圖）

從出道至今成長不少的Fiona，亦坦承自己有很大改變，特別在性格上：「改變太多了，性格改了很重要，我以前唱錯一點點，我會不開心七天，就七天睡不着。（你會很痛苦）很痛苦，就是活得很痛苦。所以我現在就是還是奔着，我的範圍內的完美去做任何的東西，做一個女兒也是，做一個朋友也是，老闆也是然後歌手也是，但是當那個結果，沒有我準備得那麼完美，或者是沒有我想像那麼完美的時候，我就是很快就是把需要七天的不開心，變成了可能一個小時，5分鐘這樣子。」學會放下這回事相當重要，看來Fiona的心態比起從前看開許多。

Fiona坦承在性格上有很大改變。（影片截圖）

另外，在節目上有問必答的她，當講到最討厭別人問甚麼問題時，她就覺得感情問題最好不要過問，她表示：「當我說明了不要再問我這一刻有沒有談戀愛，我肯定說沒有。然後我已經跟所有的媒體說，就算我這一刻有，我也說沒有。然後我覺得我很驕傲這件事，我入行到現在打甚麼歌，開甚麼演唱會，上甚麼電影，它都不會牽連到，（你另外那一半）對。因為我是真心這麼覺得的，就是我永遠不那我的私事出來講。」