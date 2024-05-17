劉松仁談演技如果昇華到氣質：有啲人選影帝選到，佢就變｜專訪

由劉松仁導演，王梓軒主演的音樂劇《利瑪竇》在上個月第三次公演，原來松哥與梓軒已經相識多年，在TVB拍《華麗轉身》而認識，不過當時並沒有同場。他們的淵源在於，汪明荃覺得王梓軒對一場戲的演法感到困難，於是便叫松哥幫忙指導一下，從此兩人便多了一重關係。到松哥接到《利瑪竇》這部舞台劇時，他便立即找梓軒合作。

劉松仁導演，王梓軒主演的音樂劇《利瑪竇》在上個月第三次公演。（梁碧玲攝）

這部劇足足排練了5年時間，松哥表示劇本最困難，亦因此令他產生將《利瑪竇》變成歌舞劇的想法，在訪問中他亦大讚梓軒：「佢畀我第一個印象，排戲嘅時候，我同佢講完嘅嘢佢可以一take演到出嚟，所以我覺得佢係一個好有潛質嘅演員，佢悟性好高，因為嗰場戲係好難演。第二佢畀我嘅感覺，佢作嘅歌、唱出嚟，佢音樂感好好，好有音樂天份，所以我知道佢又唱得又演得。」

劉松仁大讚王梓軒。（梁碧玲攝）

梓軒表示自己有如此好的表現，全靠松哥激發：「佢問咗我好多好好嘅問題，令我動力好大，嗰戲唔使做，係真，佢真係問到嗰一下。」松哥指因為自己有經驗，分析劇本可以看中關鍵的位置，他只是幫助梓軒分析，他說：「對一個演員唔容易，佢要吸收，好難嘅。」他續指：「演戲通常唔容易，需要時間，需要用心，然後慢慢去揣摩，然後學習提升自己，去到某個階段要突破。突破係最難，開始係真性情，跟住拿捏到咁樣係好，就會去咗腦嗰度，你就會想重複我嘅好，當你想重複就唔係原本嘅好。但你一定要經過呢個階段，用個腦，就係我哋所謂演技，彌補我哋一啲缺憾。後生唔識演係用真，當人哋睇晒你啲真，我就用演技去呃觀眾，呃埋自己，呢個另一個階段。到最後，你唔要演技，反璞歸真，去返真性情，呢個階段最難，好嘅演員會遇到，一般演員唔會有呢個問題，佢都未去到。呢個同演員本身做人修養有關，體驗角色，嗰個就係獨一無二，對角色理解，係我先可以處理到，升華到一個藝術level，你就唔係一個演員，你會變成一個藝術家。」

王梓軒表示全靠劉松仁激發。（梁碧玲攝）

這種境界的確不容易，香港又有多少演員可以做到？松哥笑指:「我囉，哈哈。我唔會咁講，流派有唔同會出唔同藝術家，你唔可以判斷佢係定唔係，或者佢仲經過緊，過兩年可能係，唔判斷得。不過有一個咁嘅流程，由真、技巧、隨心所欲，你對角色感觀唔同就會有唔同處理，嗰個真係你嘅獨一無二。所以一個角色去到你嗰度，我演，係冇（其他）人演到，因為我嘅理解一般人理解唔到，所以變咗你嘅角色，你嘅獨一無二，咁你就開始昇華。」

劉松仁講演技夠晒說服力。（梁碧玲攝）

「你要長期用練習，鍛鍊自己，喺過程入面培養自己情操、氣質，你做緊嘅時候有你嘅態度，你嘅態度就培養咗你嘅氣質，呢個氣質先難，唔係技法難，技法慢慢練。你面對日常生活，培養自己情操、氣質最難，所以啲人去到某個階解，你話呢個人咁有氣質，其實你講唔出係乜嘢，就係內心形成，因為長年累月經歷咁多嘢，不斷鍛鍊自己，不斷用自己唔同角度、態度去對待，培養咗一種氣質，嗰個氣質值錢。所以一般咁嘅演員，冇人可以copy，學佢學唔到，佢企出嚟就係，因為啲嘢喺內地，你明唔明？」松哥語重心長地問梓軒，看得出他對這是後輩相當期待，希望他終有一日到達這個境界。

相信劉松仁對王梓軒好大期待。（梁碧玲攝）

當然，道理就放在這裡，但絕不容易做到，松哥都認同很容易便會放棄：「同埋會跟，以為係咁，有好多歪路引誘你，或者我需要錢，我求其喇，我接多啲戲，好多嘢，就睇你點把持你嘅態度。例如有啲人選影帝，選到喇，佢就變喇，巴閉喇，抬高身價喇，咁佢嘅氣質咪變囉，你攞影帝嘅時候唔係咁架喎，點解你而家得到之後變成咁呢，就係氣質變咗。」松哥也說到，如果你敗了，你更積極裝備自己，過程中可能慢慢又會累積氣質，變成自己的獨一無二。不過松哥亦表示，每人追求不同，不可以胡亂判斷人。

劉松仁便是每人追求都不同。（梁碧玲攝）

《利瑪竇》除了有梓軒做主角，其實亦有不少潛質演員，松哥更指名希望他們一起受訪，何洋(Ernestine)和菠蘿便是其中兩位。Ernestine在《利瑪竇》三次公演中也有份參與，她本身是歌手和音樂劇演員，亦有一隊婚宴樂隊，同時又是一名歌唱、戲劇導師，更會有配音工作，技能非常之多。至於菠蘿同樣也是音樂劇演員，出面會拍戲，也會教唱歌。他們兩人不約而同表示，雖然《利瑪竇》這部音樂劇會令他們在一段時間失去不少其他工作機會，但為了可以跟松哥合作，肯定義無反顧。

何洋(Ernestine)三次公演中也有份參與。（梁碧玲攝）