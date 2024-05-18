王怡然潛水多時公開受訪全程粒聲唔出　笑容甜美獲讚：富家女氣質

2023年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）當選後即被爆出其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，事後王怡然在接受訪問時一度淚灑當場，之後又以身體不適為由缺席活動，即使露面亦拒絕受訪，更絕跡社交網兼鮮有公開露面。近日《2024香港小姐競選》展開全球招募，一班歷屆港姐包括馮盈盈、陳曉華（Hera）及即將卸任的莊子璇（Hilary）、王怡然、陳曉彤（Cindy）就以過來人身份，作客節目《流行都市》分享選美之路，但在接受TVB娛樂新聞台訪問時，王怡然雖然未有出聲，但就全程保持笑容，不少網民都大讚她氣質出眾！

2023年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）。（視覺中國）

今年2月出席2024TVB賽馬日慈善賽。（視覺中國）

去年TVB台慶王怡然獲安排坐在高層樂小姐旁邊。（資料圖片）

作客節目《流行都市》分享選美之路。（YouTube影片截圖）

全程保持笑容。（YouTube影片截圖）

片中所見，眾人一起接受訪問，當中作為最資深師姐的馮盈盈就大方分享自身經歷，直言非常精彩，更呼籲大家踴躍報名；陳曉華就回想起選美期間20個女仔互相扶持，一起度過辛苦時刻，令她非常難忘。而莊子璇同陳曉彤亦有分享體驗，但站在中間位置的王怡然就全程未有發言，不過笑容甜美的她仍十分搶鏡，網民紛紛留言大讚：「她是真有富家女氣質」、「真的蠻美的，面相也好好」、「撇除那些因素，亞軍確實幾靚，有氣質」。

馮盈盈大方分享自身經歷。（YouTube影片截圖）

陳曉華就回想起選美期間20個女仔互相扶持，一起度過辛苦時刻，令她非常難忘。（YouTube影片截圖）

莊子璇亦有分享體驗。（YouTube影片截圖）

站在中間位置的王怡然就全程未有發言，不過笑容甜美的她仍十分搶鏡。（YouTube影片截圖）

樣貌甜美的王怡然早在港姐面試時已備受關注，最後她亦成功奪得亞軍兼最上鏡小姐，但她自當選後負面新聞纏身，其父母捲入欠債風波，遭苦主狙擊，而王怡然亦受牽連，飽受壓力的她出席活動時面容憔悴，明顯消瘦，更一度「潛水」多時。去年12月王怡然曬出補領珠寶後冠的照片後，又繼續「潛水」，直至早前王怡然突然在抖音上載了一段短片，亦是她神隱5個月後再度「蒲頭」，因而惹來外界猜測似是為復出試水溫。

Lynn拒絕受訪，全程強顏歡笑，神情落寞。（資料圖片）

王怡然出席慧妍雅集晚宴。（IG@numberonepr）

去年12月王怡然曬出補領珠寶後冠的照片後，又繼續「潛水」。（IG圖片）

早前王怡然突然在抖音上載了一段短片。（影片截圖）

亦是她神隱5個月後再度「蒲頭」。（影片截圖）