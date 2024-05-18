歌手2024｜楊丞琳挑戰唱林俊傑金曲　被批一開口走音頻失誤

內地綜藝節目《歌手2024》改用直播模式播出後大受歡迎，觀眾能聽到歌手最真實的唱功，引起多個話題。然而在最新一集中，楊丞琳的發揮依然失準，挑選演唱林俊傑的歌曲《不為誰而作的歌》，被網民批評一開口就走音，甚至高音位置唱不上去等，最終慘遭淘汰。

楊丞琳演唱林俊傑歌曲《不為誰而作的歌》。（《歌手2024》微博圖片）

繼第一集楊丞琳演唱自己歌《帶我走》，被批評瘋狂走音後，沒想到在第二集的演唱依然失準。演繹《不為誰而作的歌》時，一開口低音部分就被網民聽得出走音，而且其全程喉嚨鎖得很緊似的，當唱到尾段應屬高音位置時，沒想到她突然降調唱：「啦啦啦…」令不少網民大感突兀，甚至誤以為她忘掉歌詞，隨後緊接唱最後一段高音時，明顯聽得出其嗓音有一些疲態，高音顯得較為虛，沒有清亮感，整場表演被網民狂批頻繁失誤。

楊丞琳被批一開口走音。（微博圖片）

最後楊丞琳的分數在七位歌手中排名最低分，慘遭淘汰。而另一位排第六名的歌手二手玫瑰同樣淘汰。比賽結束後，楊丞琳在Instagram上貼該節目一系列宣傳照，並表示：「一趟開心的旅程，巡演繼續跑起來，週日天津見。」似乎對比賽看得很開。

楊丞琳依然緊張。（微博圖片）

那英不停看提詞器。（微博圖片）

另外，內地天后那英在演唱歌曲《掙脫》時亦明顯緊張。一登場她即瘋狂在看提詞器，眼神相當飄忽，甚至時不時用手向上指，被網民嘲笑好像在一個字一個字讀歌詞，畫面相當好笑。除此之外，她在中間段還唱錯歌詞，但無礙她的發揮，她挑選這首歌灑脫隨性，駕馭得非常好，最終排在第二名，結合上一場成績，總成績則排第三名。