廖駿雄離世｜兒子廖家爵入TVB不靠父蔭　演變態佬劫匪獲點名大讚

資深演員廖駿雄今日（18日）傳出死訊，翁靜晶今午在Facebook公布消息：「廖俊（駿）雄先生，於5月18日零（凌）晨於東華醫院辭世，過程令人痛心。香港公立醫療系統之不足，已到了罄竹難書的地步。唯望廖氏家人節哀順變。與君一別，想不到已成遺作。」廖駿雄在80年代憑無綫（TVB）經典劇《天師執位》中飾演「大粒癦」一角而為人熟悉，在TVB期間拍過多套劇集，他多年前離巢後轉營從商，曾開夜冷舖及在內地開貿易公司，可惜生意由賺至蝕，一度欠債百萬，其後終還清債務並重返幕前演出，但2021年不幸確診胃癌第四期，體重由210磅暴跌至160磅，經化療後身體狀況轉好，癌指數回復正常，可惜今日（18日）卻傳出噩耗。

資深演員廖駿雄今日（18日）傳出死訊。（影片截圖）

廖駿雄在《天師執位》中飾演大粒癦。（影片截圖）

廖駿雄在《天師執位》中飾演大粒癦。（影片截圖）

廖駿雄參演過不少劇集。（影片截圖）

廖駿雄在2021年不幸確診胃癌第四期。（IG圖片）

廖駿雄近年重返幕前，曾參演《反黑》。（劇照）

廖駿雄近年重返幕前，曾參演《反黑》及《理想國》等，他育有一子一女，兒子廖家爵亦是藝人，畢業於TVB第30期藝員訓練班，近年有份參演多套劇集，包括《愛‧回家之開心速遞》、《隱形戰隊》、《法言人》、《破毒強人》、《新聞女王》等，但多數都是扮演不良份子、黑幫成員、流氓等角色，當中他在《隱形戰隊》中飾演劫匪「巴翼」，有一場企圖強姦劉佩玥的戲份，當時劇集監製文偉鴻（Jazz）都有在IG大讚廖家爵的表現。

廖駿雄曾與兒子廖家爵一起上節目《流行經典50年》。（視覺中國）

高大有型。（視覺中國）

《愛‧回家之開心速遞》。（IG@kelvin.liu_doob）

《新聞女王》。（IG@kelvin.liu_doob）

《新聞女王》。（IG@kelvin.liu_doob）

飾演劫匪。（影片截圖）

廖家爵企圖強姦劉佩玥呢幕戲好出位。（《隱形戰隊》截圖）

多數都是扮演不良份子、黑幫成員、流氓等角色。（劇照）

廖家爵曾在去年接受《香港01》訪問時表示：「反派做得多，我覺得好舒服！但係一做返警察就唔習慣，突然間要做好人，有啲難。唔會驚定型嘅，而家做返正派。」對於被指有望成為下一個陳豪，他就坦言自己尚在起步階段：「做下一個陳豪？咪玩啦！我連佢百份之一都冇呀！我拍戲先拍咗兩三年，仲有好多嘢要學㗎，有排都追唔到佢啦，但係我會向佢學習，要好似佢咁努力，演技咁好。」

廖家爵拍過《愛‧回家之開心速遞》。（影片截圖）

《破毒強人》。（影片截圖）

近年有份參演多套劇集。（IG@kelvin.liu_doob）

靚仔星二代。（IG@kelvin.liu_doob）