羅泳嫻開塔羅水晶店做老闆　前港姐孖「情敵」幫襯兩人曾反目20年

現年44歲的羅泳嫻加入TVB多年拍過多部劇集，與吳啟華拍拖最為人熟悉。羅泳嫻本身亦為塔羅牌占卜師，參加《通靈之王》後人氣急升，更開設塔羅水晶店做老闆。昨日（18日）羅泳嫻在社交平台上載了陳淑蘭和陳芷菁（現名陳淽菁）一同現身，未知兩人是幫襯買水晶還是塔羅占卜。

《通靈之王》自播出後一直備受爭議，最後由羅泳嫻（裸泳）得到冠軍。（ig@ivalaw）

羅泳嫻參加後《通靈之王》後人氣急升。（ig@ivalaw）

羅泳嫻昨日在IG分享一張其店內拍攝的合照，當中見到陳淑蘭和陳芷菁同框。兩人早前擔任伍仲衡及周國豐的YouTube頻道節目《週五有周伍》嘉賓時，爆出因陳淑蘭誤會陳芷菁當年想搶其當時男友祈文傑而反目20年，蘭子曾在專欄寫臭對方，直到近年才再次成為閨密，最近更一同在電台開咪主持節目。

陳淑蘭和陳芷菁一同到羅泳嫻塔羅水晶店幫襯。（ig@ivalaw）

當時被問結怨因由，蘭子說：「我同佢（陳芷菁）冇鬧過交，由始至終係我潑婦罵街，仲要公器私用，因為我嗰時喺報紙有專欄，我仲要寫『我為什麼憎恨陳芷菁』，上過封面。」蘭子解釋，以前有段時間，自己與當時的男友祈文傑、陳淽菁和另一位朋友常四人行結伴去玩，怎料那位朋友原來搬弄是非、挑撥離間，令淽菁與蘭子產生嫌隙，「嗰個人話，你小心啲陳淽菁，佢話當時同我拍拖嗰個男朋友會鍾意陳淽菁多啲，如果佢鍾意祈文傑，祈文傑根本唔會揀我。」