莫華倫細28年嬌妻性感遊泰狂騷澎湃身材　曾於當地慘遭胸襲摸下體

現年65歲的著名男高音歌唱家，被稱為「中國三大男高音」之一的莫華倫，去年7月20日於微博貼出9宮格婚照宣布喜訊，與著名女高音歌唱家王冰冰結婚，相中兩人一臉幸福，婚禮豪華中充滿了古典氣息。新娘除了有才華，亦靚女兼好身材，難怪俘虜了莫華倫的心。這次是莫華倫第二度結婚，第二任太太王冰冰現年37歲，比他細28年，兩人可說是父女戀。

莫華倫於微博宣布喜訊。(微博截圖)

莫華倫與著名女高音歌唱家王冰冰於意大利科莫湖（Lake Como）舉行夢幻婚禮，其後出發度蜜月不停放閃！（小紅書圖片）

莫華倫太太王冰冰轉眼去到泰國旅遊，大曬火辣泳照！（小紅書圖片）

王冰冰不時會於社交網分享她的生活點滴，日前她就分享了她和老公到泰國曼谷旅遊的靚相。她笑指已是第101次來到泰國，在近40度的大熱天之下當然不少得穿上性感裝束涼快一下，她換了多套超短短迷你裙，而最性感的一套是桃紅色比堅尼top襯迷你裙，盡顯澎湃豐滿的上圍，玲瓏浮凸，相當誘人。王冰冰與老公莫華倫去年遊泰國，於到動物園遊玩時，王冰冰曾慘遭非禮。王冰冰當日穿上粉紅色小背心大騷激凸上圍，首先被一隻長頸鹿吻頸再聞她臀部，嚇得她花容失色。之後她與猩猩合照時，猩猩不時親吻她，還被猩猩從後攬攬胸襲，持續10數秒才放手，又從她胯下伸手拍打她的下體，嚇得她大驚慘叫逃跑。

莫華倫老婆王冰冰性感遊泰國。(ig圖片)

莫華倫老婆王冰冰性感遊泰國。(ig圖片)

莫華倫老婆王冰冰性感遊泰國。(ig圖片)

莫華倫老婆王冰冰性感遊泰國。(ig圖片)

莫華倫老婆王冰冰性感遊泰國。(ig圖片)

莫華倫老婆王冰冰性感遊泰國。(ig圖片)

點擊睇王冰冰被非禮經過：