任噏亂評｜東張何伯「沉船」沉得合理　用450萬搵個人陪極化算

《東張西望》報道何伯臨老遇「真愛」，但慘被兒女取走450萬一事，引來全城熱議。隨着《東張西望》擠牙膏式分開無限多集數播出，觀眾茶餘飯後獲得一個隔籬檯都可以一齊討論的話題。



經東張西望報道後，何伯與新何太「因湯定情」一事成為網民關注焦點。（《東張西望》截圖）

搵「後生女」係男人天性

在講「點解何伯先係最大得益者」之前，不得不提《東張西望》這個熱話的最大貢獻者。

相信大家對於李龍基與未婚妻一事都記憶尤深，同一樣的配方，同一樣的味道，一樣是男方身懷巨款，也一樣是老夫少妻的配搭。事實上，在地球的另一邊，歐洲、美國等地也十分盛行老夫少妻，或是少夫老妻的配搭，其中一方往往是事業成功，腰纏萬貫的，就以今年49歲的李安納度為例，女人緣極佳的他，歷任超過7位公開的女友之中幾乎都不超過25歲。

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（《東張西望》截圖）

李龍基事件翻版

不得不佩服《東張西望》，深居時事觸角的幕後人員，可能亦因為「食過返尋味」，才令他們有「搞大佢」的想法。老實說，觀眾們對「東張何伯」一事的反應絕對是超出了《東張西望》的預料。正當大家都以為只是另一宗家庭糾紛之後，傳媒替「東張何伯」事件安上一個「翻版李龍基」後，就增添了娛樂性。

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（《東張西望》截圖）

港人最愛「食花生」

引起觀眾興趣後，懂得讓事件繼續發大的《東張西望》亦應記一功，在發現港人對「東張何伯」和新何太感到興趣後，再持續跟進報道。當然將自己和何伯「擺上檯」的新何太亦是事件的MVP。

整件事之中，最有娛樂性的莫過於是主角之一的新何太。到底新何太是不是「愛」着何伯，實在不得而知，外人亦不便為他們這段感情下結論。但在另一層面上，新何太的確為觀眾們帶來歡樂。首次上鏡的新何太在電視上講自己怎樣與新何伯結識，又指何伯兒女貪財取走450萬後，拋下老父不顧云云，未知是否中港文化差異，怕被看不起，而忽略了自身亦是穿金戴銀，身光頸靚地上鏡，更不避嫌地表示禮物來自於何伯。

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（節目截圖）

睇新何太演技係重點

再以，這幾次訪問之中，新何太亦經常大爆金句，例如何伯說子女是「繼承」遺產時，新何太就立即替其更正「係『處理』，好冇？」就算是在鏡頭前，新何太也毫不掩飾自己對「何伯的愛」，實在令萬千港人不得不寫個服字。再來為表自己對何伯的真心，新何太在鏡頭前也經常「聲淚俱下」，而就算新何太與何伯只認識了短短幾個月，結婚了一個月多點，她竟然面不紅耳不赤的說，自己親兒要退學打工養何伯，真是看得令人五體投地。

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（《東張西望》截圖）

新何太「求仁得仁」

在頭幾集《東張西望》播出後，何伯與新何太受到了大量批評，為什麼又會咁大方又上《東張西望》吐苦水再反駁網民？原來新何太本身就有經營抖音，教廣大女仕「釣金龜之術」，所以就能解釋以上提過的各種舉動。穿金戴銀上電視為彰顯自己的成功，「聲淚俱下」和「餵迷魂湯」為教材級示範，而新何太三番四次上節目，亦成功令她爆紅，某程度上也是一圓了她的網紅夢想。

何伯先係得最大得益者？

被廣大港人笑飲迷魂湯的何伯是否一無所得呢？其實又未必，反而可說他是最大得益者。在「真愛無分年齡界定」的前題之下，老來喪妻的何伯又的確尋得一女子照顧。你說他有5個兒女照顧嗎？其實對於男人來說，總有些「愛」是子女不能給予的，就算是「付費」也好也絕對比不過一個日日煲靚湯，肯為你「喊」的女人。這一點何伯肯定是看得通透的。

東張何伯和新何太已成熱話。（《東張西望》截圖）

何伯「沉船」沉得合理

450萬可以做什麼？當你已經有半隻腳踏進棺材的時候，這筆錢亦只是一堆數字。對仔女來說，當然是可以改變家庭生活的錢財，但對何伯來說，可能就是臨死前可以花的錢。怎樣去用得其所？最簡單的就是搵個女人照顧自己。現實點講句，認識大半世都未必講得出自己真的愛另一半，又何況何伯與新何太只認識了不足半年呢。何伯想搵個人陪自己，新何太想搵個人支持自己。由一開始，何伯和新何太之間就只存在買賣關係，我扮愛你，你扮愛我，做我太太，就是那一紙寫下的合約要求。

何伯心裡很明白，只是不說穿任由新何太去講，或根本就是任由自己去「沉船」。就算450萬被子女取走也好，在於何伯角度來看，那筆錢本來就是該花出去的錢，其實亦只是謀住副身家的新何太的利益受損。反而，在現況來看，何伯的450萬依然「寄存」在子女一方，就算過幾年新何太想和他離婚分身家，何伯亦無資產可分。

何伯一家。（圖片來源：youtube＠東張+）

東張何伯「除笨有精」

就算何伯和新何太真的分開了，何伯亦可搬回去與家人同往，畢竟5名子女，還有那450萬養老金，怎樣也不會「臨老過唔到世」的。何伯現在的處境，正正就是人們口中常說的：「進可攻，退可守」的地步。你說何伯「沉船」嗎？其實可能是「除笨有精」。