前英皇小花胸前綁帶泳衣令人想入非非　曾全裸拍戲軒公都被她俘虜

現年28歲的郭奕芯（Ashina）出名樣靚身材正，是不少網民心目中的性感女神。趁著夏天來臨，郭奕芯近日無預警下，在社交平台上載一輯噴血泳衣照，由於郭奕芯已有一段時間沒有如此大派福利，所以此舉即時引起網民騷動，大呼「Great Body」回來了。

Ashina浸在浴缸，大騷身形線條。（IG@ashinaaa）

火辣辣的身材。（IG@ashinaaa）

相中郭奕芯浸著浴缸又嘆咖啡，享受住身後的無敵海景，相當寫意。但最吸睛的當然是她本人，郭奕芯穿上幼帶比堅尼，雖然下半身用咕𠱸遮住，但無阻性感，豐滿上圍表露無遺，加上胸前的蝴蝶結以及一身白滑肌膚，令人想入非非。

Ashina胸前蝴蝶結令人想入非非。（IG@ashinaaa）

Ashina嘆著咖啡享受背後的無敵海景，好寫意。（IG@ashinaaa）

連拍檔「浩南」鄭伊琪都忍不住留言：「個天陰陰，但係見到你，我成個人就覺得好熱」；另一拍檔譚凱倫也說：「流鼻血」。而其他網民則激讚：「一個字...靚」、「噴血」、「超正」、「頂級」、「醒神」、「真係嘩咗聲」。

兩位《戀講嘢》拍檔「浩南」鄭伊琪和譚凱倫都忍不住留言。（IG@ashinaaa）

網民留言。（IG@ashinaaa）

網民留言。（IG@ashinaaa）

網民留言。（IG@ashinaaa）

郭奕芯曾於2014年推出過3本寫真集，翌年獲導演彭浩翔看中擔任電影《同班同學》的第一女主角，全裸演出處女作成功引起話題。其後，郭奕芯也參與不少電影拍攝，包括：《鬼網》、《拳道》、《墮落花》、《我的筍盤男友》、《＃PTGF出租女友》及《女子監獄》等，近年還主持ViuTV節目《戀講嘢》及拍攝電視劇，作多方面嘗試。

郭奕芯（中）在電影《同班同學》中全裸演出。（《同班同學》劇照）

郭奕芯有份主持ViuTV節目《戀講嘢》。（IG@ashinaaa）

亦有拍攝電視劇《打天下2》，作多方面嘗試。（IG@ashinaaa）

此外，郭奕芯於2021時又因拍節目與七仙羽結緣，成為對方入室弟子，獲賜名「八鮮乳」令其事業和人氣急升；而張敬軒也曾在其節目《軒公敲碗之軒公不設防》中，稱讚郭奕芯是他心目中的近代女神，令郭奕芯感到非常意外。郭奕芯接受訪問時表示以前與軒公同屬英皇娛樂公司，故是前師兄妹關係：「可能佢覺得我樣又唔差，又有少少身材，又有少少綜藝感嘅感覺，可能係欣賞我嘅角度覺得我靚。」

郭奕芯於2021時因拍節目與七仙羽結緣，成為對方入室弟子。

張敬軒曾點名讚郭奕芯是他心目中的現代女神。（《軒公不設防》節目截圖）

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