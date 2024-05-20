BBC公開勝利粗暴拉扯女生畫面　已故具荷拉原來是破案關鍵功臣

英國媒體《BBC》以「下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密」為題，曝光勝利、鄭俊英、崔鍾勛於2019年時嘅連串醜聞更多不為人知嘅真相。

紀錄片中，公開部分KaKaho群組與女生聚會照片。（影片截圖）

姜京允及朴孝實兩名記者曾負責採訪事件，姜京允指崔鍾勛喺群組當中不會主動發起任何事情，屬於順從、聽話類別，而勝利則是群組中嘅領導者。喺BBC紀錄片中，首度公開勝利在聚會中粗暴拉扯一名飲醉酒的女性，雖然該女子已掙紮抗拒，但勝利一邊大罵一邊舉拳作狀要毆打該女子。

勝利舉拳威脅、大聲喝罵女生。（影片截圖）

而Burning Sun前員工接受訪問時透露，迷姦藥GHB喺夜店中被大量使用，而呢名員工仲話「每晚都會見到吃下GHB後失去意識的女生」； 一位曾光顧Burning Sun後失去意識嘅女生接受了BBC訪問，她憶述當時與朋友留喺自己預訂嘅檯玩，飲完大概兩杯之後發現有少少怪兼醉得特別快。「後來，某個瞬間我醒來的時候，發現自己躺在床上。」而當時喺酒店房嘅，仲有喺夜店畀飲品佢嘅男子，該男子試圖將佢衣服脫去，只要佢一尖叫就用雙手捂住其嘴巴，感覺自己會被殺死，後來放棄掙紮。「他說『會讓你走，但要拍完照才能走』」，其後她雖然報警，但該男子自稱二人是情侶關係，最後被無罪釋放，兼離開韓國。

Buring Sun前員工亦有接受訪問。（影片截圖）

姜京允在紀錄片中又透露，已故韓國女星具荷拉主動向佢聯絡，並表示：「他們手機裡面真的有很多不正常的東西」，之後再說服崔鍾勛，供出在事件中協助犯案嘅警方高層。而具荷拉與崔鍾勛通話時，具荷拉哥哥當時亦在場並錄下二人對話，部分錄音在BBC影片中曝光。具荷拉曾遭男友家暴及偷拍性愛影片，好友雪莉離世又被輿論欺淩，姜京允當時曾慰問具荷拉，對方表示會努力生活，但終仍選擇了輕生。