神耆小子｜朱斐斐一晚換三套衫仲密過時裝騷　小背心大晒好身材

TVB劇集《神耆小子》正在熱播，昨日（20日）一集講到魯娟（尹詩沛 飾演）向趙子勇（蕭正楠 飾演）主動出擊，但每次都會遇上程珍珠（朱斐斐 飾演）。因為朱斐斐的好身材，令到尹詩沛感到自卑，但又因為阻於面子關係，所以與朱斐斐對戰到底，今次更在大街上大打出手。

朱斐斐的好身材，令到尹詩沛感到自卑。(節目截圖)

朱斐斐劇中經常晒身材。(節目截圖)

朱斐斐今集更換足3套衫來大晒身材，她先是以白色小背心加超短褲出現斐正堂找蕭正楠，但一入門就被尹詩沛阻止並揶揄她：「你真係死唔斷氣㗎喎……啲病痛！」朱斐斐向她表示今次不是來看病而是找蕭正楠送禮物，便立即衝入他的醫療室說：「我親手整咗啲牛油曲奇畀你食啊，多謝你上次救咗我條腰！」但蕭正楠拒絕她的好意，尹詩沛便趁機趕她出醫療室：「唔係送上門就要食㗎！」

朱斐斐今集更換足3套衫來大晒身材，她先是以白色小背心加超短褲出現斐正堂找蕭正楠。(節目截圖)

朱斐斐向她表示今次不是來看病而是找蕭正楠送禮物。(節目截圖)

之後朱斐斐扶著她舅舅到斐正堂再次找蕭正楠，她穿上桃紅色露腰小背心，更露出白滑的背部，看得人目不轉睛，這一件衣服更能把她的豐滿身材盡現。最後是尹詩沛去內衣店買胸罩，原來朱斐斐亦在同一店內試胸罩，尹詩沛正與店員「講價」，被試完胸罩出走的朱斐斐揶揄：「吹個波攝入去咪唔洗錢囉！」

朱斐斐之後穿上桃紅色露腰小背心，更露出白滑的背部，看得人目不轉睛。(節目截圖)

這一件衣服更能把朱斐斐的豐滿身材盡現。(節目截圖)

今次朱斐斐穿的是粉紅色小背心及短褲，同樣是把她姣好的身材表露無遺，她說到自己身材變好了要從「D」換成「E」，更取笑尹詩沛只有「B」的平板身材。她問尹詩沛：「邊個男人會唔鍾意波大腰幼身材好嘅女人㗎？」門外兩名路過的中年男士立即回答：「鍾意㗎！鍾意㗎！」一晚換足三套衫，更可以大晒好身材。

朱斐斐穿的是粉紅色小背心及短褲，同樣是把她姣好的身材表露無遺。(節目截圖)

朱斐斐更取笑尹詩沛只有「B」的平板身材。(節目截圖)