家族榮耀之繼承者｜收視報捷最高錄逾24點　佘詩曼變TVB收視福將

由梁家樹總監製、陳德修、蔡晶盛監製、蔡晶盛及陳新俠編導的《家族榮耀之繼承者》，逢周一至五晚上八點半翡翠台播映。自劇集開播後一直成為關注焦點的「佘峯CP」（佘詩曼和林峯），由於是次是六度合作的二人第五度飾演情侶，粉絲一直期待二人劇中再有進一步浪漫互動。今晚（21日）播出的第七集「佘峯CP」將大放閃光彈，無綫官方今日（21日）發布相關劇照，讓劇迷及「佘峯CP」鐵粉先行止渴。

「佘峯CP」。

今晚一集劇情講述佘詩曼飾演的丘皓兒，四出頻撲為丘氏集團解決融資問題期間，心急跌倒地上兼拗柴。

今晚一集劇情講述佘詩曼飾演的丘皓兒，四出頻撲為丘氏集團解決融資問題期間，心急跌倒地上兼拗柴，皓兒前度高浚（林峯飾）見狀，即飛撲上前「英雄救美」，並「公主抱」皓兒前往舒適地方為其按摩，畫面令人怦然心動！翻查資料，原來是次林峯已是第三度公主抱阿佘，之前兩次分別上演於《花花世界花家姐》及《使徒行者》，前者氣氛甜蜜又搞笑，後者氣氛淒美，至於今次一抱則「霸道總裁」味道甚濃，萬勿錯過。

皓兒前度高浚（林峯飾）見狀，即飛撲上前「英雄救美」。

「公主抱」。

今晚「佘峯CP」還會浪漫地漫步沙灘，在靚人靚景的極好氛圍下，皓兒與高浚突然深情咀嘴，阿佘更一度眼泛淚光，場面勁冧之餘亦令人動容，期待值爆燈。值得一提的是，向來Keep弗有道的阿佘，在海灘場口穿著超貼身高衩晚裝不但零贅肉，而且更突顯其白滑美肌，配以阿佘甜美爆燈的「冧樣4連擊」，心動指數爆燈。

「佘峯CP」浪漫地漫步沙灘。

靚女。

浪漫。

為預熱劇情，官方宣傳社交平台昨日趁520發布「佘峯CP」甜度爆錶四連拍、及「520愛的貼貼AI照」，除了AI照夠Cutie，二人身穿黑白配裝束拍攝的「甜度爆錶四連拍」更令粉絲們血脈沸騰，有粉絲以為二人晒婚照，還有大量留言盛讚二人匹配：「十年拍檔再次合作，是日積月累的默契，也是毫無保留的信任」、「我的CP好甜」、「全宇宙最配」、「你們只要站一起就很和諧，可以期待七搭嗎」、「這照片含糖量太高了」、「甜到一直看手機傻笑」、「心動的感覺」。搞笑的是，由於優酷網絡平台已率先播放之後的集數，有網民看畢認為「佘峯CP」之後的發展相當虐心，令人更期待皓兒與高浚之後的感情走向。

「佘峯CP」甜度爆錶四連拍。

「佘峯CP」甜度爆錶四連拍。

好襯。

帶挈《家族榮耀》奪兩線劇集之冠視后佘詩曼（阿佘）絕對是近期無綫收視福將！翡翠台上周（13日至19日）收視出爐，阿佘、林峯及羅子溢等主演的《家族榮耀之繼承者》剛推出一周，已錄得最高收視24.3點（158萬觀眾），成為本年度兩線劇集收視之冠！對於收視錄得佳績，羅子溢回覆表示：「梗係開心啦，台前幕後都好畀心機去拍，有好嘅收視自然係好嘅鼓勵，希望大家繼續追睇！」而處境劇《愛·回家之開心速遞》則最高收視22.2點（144萬觀眾），而黎芷珊主持的《芷珊約您》訪問許志安，最高收視達17點（111萬觀眾）。

深情咀嘴。