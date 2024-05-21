楊丞琳無懼再唱《帶我走》一雪前恥　氣息高音穩定觀眾歡呼聲不斷

現年39歲的楊丞琳近來參加內地綜藝節目《歌手2024》受到不少討論，因為節目採用直播模式播出關係，其真實唱功現形，第一期演唱《帶我走》被批狂走音，連第二期的演唱亦不理想，最終慘遭淘汰。而近日她就在天津開演唱會，無懼再演唱《帶我走》，氣息高音穩定，一雪前恥，引起全場觀眾歡呼聲不斷。

楊丞琳演唱《帶我走》，被網民批評狂走音。（微博圖片）

在《歌手2024》中，楊丞琳演唱《帶我走》時，低音及高音部分均處理不穩定，而且換氣息聲音特別大，被網民批評瘋狂走音，整個發揮不理想。但在天津演唱會中，可見她再演唱《帶我走》時，發揮得相當不俗，音準上沒有太大問題，換氣息聲音明顯較少，而且在唱到高音位置時，其輕鬆地將「刻在心中拍打着脈搏」的「搏」字唱至最高音，更拉着長音唱，音色穩定，相當好聽，隨後引來台下觀眾歡呼聲不斷，對她的演唱給予肯定。

楊丞琳在演唱會上再唱《帶我走》。（微博圖片）

在自己主場楊丞琳的狀態果然放鬆了許多，在不緊張的情況之下，其歌聲始終有水準，不少網民聽後都紛紛留言表示：「太好聽」、「比綜藝上唱的好」等，但另有網民就嘲諷是因為演唱會有墊音，所以聽起來才好聽，但無論如何都好，她能接受挑戰參加直播演唱節目，己經是勇氣可嘉了。