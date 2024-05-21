因為是朋友呀2｜高海寧憶選港姐壓力大　是非不斷被爆拍半裸照

由天后容祖兒（Joey)、蔡卓妍（阿sa)、鍾欣潼（阿嬌）聯手主持的綜藝節目《因為是朋友呀2》最新一集就邀請了人氣女星高海寧（高Ling)做嘉賓，在節目中她還帶上高媽媽一起亮相，回想起參選港姐期間的點滴時，其相當心疼媽媽受了很大的壓力，自爆當時自己壓力大到會躲在浴室哭，不禁令大家覺得當藝人不容易，當藝人的家人更不容易。

高海寧帶同媽媽一起上節目。（影片截圖）

在節目中阿sa談起當藝人的家人不容易時，令到高Ling有感而發，回想起自己在2008年參選香港小姐的經歷，媽媽承受的壓力相當大，她表示：「我在參選香港小姐的時候，我媽瘦了二十磅。」而在旁的高媽媽就表示：「有時候看報紙了，寫的新聞出來的時候，（就明明覺得她不是這樣的人）就是，就是這樣寫我就很擔心她的壓力很大。」

因為壓力大的關係，高媽媽除了瘦了許多之外，更不開心到流眼淚，高海寧表示：「她覺得是她自己，她說我是不是做錯決定了。（把我帶到這麼一個壓力這麼大的地方）對，晚上她也會哭，然後我就怕她哭，我就躲在浴室我自己哭。」可見當時母女二人的壓力是多麼的大。

高媽媽曾因擔心高海寧而瘦了不少。（影片截圖）

高海寧當年被視為大熱門。（網上截圖）

其實，在當年參選香港小姐期間，高Ling 的表現相當突出，被視為是大熱門。但可能人紅是非多，當年她被爆出經常講大話、扮富貴等負面新聞，又流出曾在擔任模特兒時工作的半裸露背照，最終在決賽三甲不入，只獲得一個「旅遊大使獎」，雖然一路走來並不是順風順水，但憑着多年的堅毅不移的精神，去年憑劇集《新聞女王》赢得不少認同，相信一切都是值得的。