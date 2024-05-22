《神耆小子》小鮮肉成功吸引大馬內地網民注意：還靚仔過那男主角

無綫劇《神耆小子》正熱播中，除了鄭則仕、蕭正楠及冼靖峰組合帶給觀眾不少新鮮感外，常在樊亦敏身旁的「小鮮肉」吳子冲，憑着帥氣的外表、及高大的身形，也成功吸引網民注意。

吳子冲在劇集《神耆小子》中，憑着帥氣的外表、及高大的身形，成功吸引網民注意。（IG@ngccf）

吳子冲劇中常伴樊亦敏左近，二人關係撲朔迷離。（IG@ngccf）

網民讚吳子冲演這個有故事的小鮮肉演得不錯。（IG@ngccf）

吳子冲劇中起初常伴樊亦敏左右，出鏡率極高，看似是被對方包養的「小鮮肉」，但網民卻覺得二人關係撲朔迷離，並非那麼簡單，又讚他演這個有故事的小鮮肉演得不錯。日前，劇情講到吳子冲終於離開公司，他亦在社交平台寫道：「bye bye Jack」，隨即吸引大批網名留言：「你會唔會係三太個仔？」吳子冲亦親自回覆，不過就大賣關子：「有好多個可能性。」

劇中一幕吳子冲赤裸上半身在床上。(節目截圖)

胸肌好吸睛。(節目截圖）

另外，吳子冲劇中除了經常以斯文Look帥氣登場外，更有一幕赤裸上半身在床上，大騷結實胸肌，看到不少網民心心眼，就連大馬和內地網民都被他吸引，留言激讚：「他還靚仔過那男主角」，吳子冲搞笑回覆：「有很多個男主角哦」，該網民表示：「當然是年青那個新人呀，不然是鄭則仕？」係咩？也有網名留言：「吖池（冼靖峰）都幾好吖，不過子冲靚仔啲。」

網民睇得好入戲。（小紅書）

吸引大馬和內地網民注意。（小紅書）

冼靖峰(《神耆小子》截圖)

現年32歲的吳子冲擁187cm身高，讀書時已兼職擔任時裝模特兒，亦曾參加雜誌舉辦的大專校花校草選舉，並獲得冠軍。身形高大的他同時也是一名運動健將，熱愛打籃球，又擅長劍擊運動，在學界更有劍擊王子的稱號。吳子冲曾在英國留學，之後回港報讀香港公開大學，是社會科學系學士，絕對是有外型又有學識。

吳子冲曾在2013年參加「大專校花校草大選」並獲得冠軍。（Instagram圖片）

吳子冲身材健碩。（Instagram圖片）

吳子冲在香港公開大學社會科學系畢業，在校期間已兼職時裝模特兒。（Instagram圖片）

吳子冲在同屆藝訓班的畢業生中，算是戲約最多的一位，大概是演陽剛男性角色又得、憂鬱小生亦得。（Instagram圖片）

不得了。（Instagram圖片）

2017年，吳子冲認為自己參與過不少大品牌時裝騷，反令事業遇上瓶頸位，而且模特兒可以靠外表及青春賺錢的日子有限，故當時機緣巧合下投考無綫電視第29期藝員訓練班，翌年4月正式成為旗下基本合約藝員和繼續兼職模特兒；其後於2021年，吳子冲獲監製陳維冠賞識，在《七公主》中飾演暖男「張文豪」一角而受到注目，並首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」；及後不乏機會，於《新四十二章》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》及拍攝中的《武林》中均有發揮。另外，吳子冲又與2019年落選港姐蔡嘉欣拍過拖，兩人曾一起於IG上開設網上時裝店。

吳子冲成為監製陳維冠常用演員。（Instagram圖片）

在《新四十二章》演奸角。（Instagram圖片）

有型難不到他。（Instagram圖片）

演乖仔又得。（Instagram圖片）