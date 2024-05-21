羅志祥澳門開演唱會以快歌打完頭陣即變慢歌　預告6月香港有活動

「亞洲舞王」羅志祥（小豬），近日在澳門開SHOW與粉絲近距離接觸，又唱歌、又玩遊戲，令在座的每位小豬歌迷度過了一個既感動又開心的晚上。ncore時小豬更現場優先獻唱新歌《舞狀元》短版，令粉絲們情緒更高漲，小豬叫大家期待六月，他來香港活動時就會唱全首新歌給大家聽。

「亞洲舞王」羅志祥（小豬），近日在澳門開SHOW與粉絲近距離接觸。

音樂會一開始，羅志祥小豬已跟六位Dancer來個勁歌熱舞，《夠了》、《Trap Game》為大家熱熱身，怎知道小豬同大家SAY HI後，就說今日的粉絲音樂會跟平常不一樣，全晚以慢歌為主，小豬還強調今晚自己不用怎跳舞，即令全場大笑起來。出名「寵粉」的小豬，立刻就同大家玩玩互動遊戲，當晚合共有三個遊戲，每一個遊戲都由小豬和主持人阿感一齊選出粉絲上台參與，其中一個遊戲，小豬及六位Dancer各持一部手機，大螢幕每次出現一個不同地區電話號碼，合共七個，讓台下觀眾邊撥打、邊忙著猜小豬手持的號碼，全場一齊忙著看手機。

羅志祥小豬已跟六位Dancer來個勁歌熱舞，《夠了》、《Trap Game》為大家熱熱身。

其中一位Dancer手機響起遞給小豬接聽時，同時主持人阿感幫忙小豬拿著的手機也突然響起，當時小豬真是手忙腳亂，但最令小豬驚訝，就是每位現場的粉絲都不斷堅持撥打手機號的精神，就是為了能親身上台跟小豬握握手或擁抱這股毅力，也令小豬既開心又感動，大家都非常開心歡樂，更有粉絲笑到喊。

主持人阿感幫忙小豬拿著的手機也突然響起，當時小豬真是手忙腳亂。

開心過後，當然要聽些「回憶殺」的歌曲，來到澳門場地小豬怎會放過跟歌迷近距離互動繞場環節，當音樂響起《戀愛達人》、《有點愛》，小豬已準備落台同全場觀眾握手。不論男女老幼的觀眾都衝前，小豬當然也非常體貼盡力滿足每位觀眾，所以臨時多加《鬧翻天》。感動一浪接一浪，握手後當然就由主辦一早為大家爭取了的福利，讓每位粉絲入場前都能到留言版上留言，整張留言版都貼滿大家對小豬的心意memo紙，再由小豬在台上抽出讀出，小豬更滿足歌迷的留言即興清唱《紅線》和演唱一段《歲堤春曉》。最後，小豬以《陪你到最後》送給現場的歌迷，歌迷也感動地一起大合唱。