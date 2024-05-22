神耆小子｜冼靖峰想英雄救美結果神反轉　蕭正楠邀請鄭則仕啪啪啪

TVB劇集《神耆小子》昨日（21日）播出第12集，劇集播出已經引起不少的熱話，鄭則仕、蕭正楠與冼靖峰三人有趣的互動令不少觀眾都留下深刻印象。今集講到趙一鳴（冼靖峰 飾演）想勇救金多多（羅毓儀 飾演），但最後卻……除了冼靖峰與羅毓儀外，鄭則仕與蕭正楠「相愛相殺」亦是亮點之一。

趙一鳴（冼靖峰 飾演）想勇救金多多（羅毓儀 飾演），但最後卻……(《神耆小子》截圖)

鄭則仕與蕭正楠「相愛相殺」亦是亮點之一。(《神耆小子》截圖)

羅毓儀被追債的大漢（李俊華 飾演）追債，冼靖峰在對面馬路見到後立即想也不想地衝去救她並大叫：「放開佢！我叫你放開佢啊！」他一下子就把李俊華推開，護花看似十分成功，而且帥氣度十足。但下一秒李俊華回神後就大罵：「死𡃁仔，學咩人做架兩啊？」便一拳打在冼靖峰身上，他往後一撞就撞在牆上，立即被撞到脫臼，帥氣度立即下降，想救人但變成反被救。

羅毓儀被追債的大漢（李俊華 飾演）追債。(《神耆小子》截圖)

冼靖峰一下子就把李俊華推開，護花看似十分成功，帥氣度十足。(《神耆小子》截圖)

冼靖峰往後一撞就撞在牆上，立即被撞到脫臼。(《神耆小子》截圖)

另外一個搞笑的點就是趙子勇（蕭正楠 飾演）與錢大海（鄭則仕 飾演）的互動，冼靖峰了解完羅毓儀的情況後決定向趙子勇借錢幫助她，而羅毓儀亦很快還了錢予蕭正楠，更準備了愛心湯送他做禮物。剛好鄭則仕來蕭正楠家找他按摩，蕭正楠見狀便把羅毓儀煮的湯分了一點讓他喝，他一嘗就立即知道是羅毓儀煮的，更問起蕭正楠是否見過她。

羅毓儀亦很快還了錢予蕭正楠，更準備了愛心湯送他做禮物。(《神耆小子》截圖)

剛好鄭則仕來蕭正楠家找他按摩。(《神耆小子》截圖)

蕭正楠告訴鄭則仕見過羅毓儀的經過源由，他知道是冼靖峰叫蕭正楠幫忙便立即「老虎狗」上身問：「佢同多多咩關係，咁上心嘅？」更大爆金句「狗上瓦坑有條路」，說冼靖峰真會選。蕭正楠便「拍枱」催促他：「行啦，過去啪啪啪啦！」二人互動針鋒相對的畫面的確帶了不少歡樂予觀眾。

鄭則仕大爆金句「狗上瓦坑有條路」。(《神耆小子》截圖)