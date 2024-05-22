晚吹︱健美小姐曾半裸上陣露豐滿上圍　自豪女粉絲用身材照做封面

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》日前播出第19集，由ERROR肥仔（梁業）和何啟華（DeeGor）共同主持，本集邀請來自台灣擔任同時兼任語言治療師的健美小姐寶尼（Bonnie）作客，並且即場分享工作點滴遇到的挑戰和難題。

《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自台灣擔任健美小姐的寶尼（Bonnie）作客。（影片截圖）

被問到為什麼會入行做語言治療師，她大方表示因為求學時候發覺讀相關科目能夠賺錢。Dee在節目當中化身一位有語言障礙的學生，而Bonnie則舉例說出有關改善的方法，Dee似乎越演越有自信，並表示：「我真係好鍾意做戲！」

提到除了兼職語言治療師工作外，她分享現階段主要做的工作是拍攝和訓練為主，並透露：「係健美比賽。」她繼續指自己贏得過自然健美獎項（未服用任何激素類藥物而進行健美運動）。

Bonnie指除了兼職語言治療師外，主要工作是拍攝和訓練健美為主。（影片截圖）

Dee在節目當中化身一位有語言障礙的學生。（影片截圖）

談及現時IG有10萬追蹤者，她說：「有啲人會追蹤一啲難得身材好好嘅人，我之前都會咁樣。」她指男女粉絲比例來說，女粉絲都是比較鐵粉，並表示：「佢哋都會用我嘅身材相做手機封面，每隔兩三日就發訊息鼓勵我。」Bonnie私底下熱愛展示美好身材，更曾經上載了一張大尺度半裸的上身照片，讓網民一飽眼福！