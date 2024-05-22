披荊斬棘4｜林志玲老公AKIRA傳參賽　有望同老婆舊愛言承旭同框？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》一向受歡迎，每年參賽名單都格外受到關注，而對於近日流出的第四季陣容名單，被網民喻為可信度非常之高，皆因為在名單上的「唇膏王子」李佳琦親口承認會現身節目，如此一來在同一份名單上的男藝人，參與錄製節目機率非常高，當中有李克勤、鳳小岳、林志玲老公黑澤良平（AKIRA）、沈震軒等。

有傳胡夏﹑鳳小岳﹑沈震軒參加節目錄製。（胡夏微博圖片﹑鳳小岳微博圖片﹑沈震軒微博圖片）

據網上流傳一份名為己確認名單，集結多位來自不同地方、背景等的男藝人，當中有來自日本的視覺系搖滾歌手石原貴雅、林志玲的老公黑澤良平、台灣演員鳳小岳、劉畊宏、內地演員秦昊、李澤鋒、徐海喬、歌手胡夏、符龍飛、網紅李佳琦、香港演員沈震軒、歌手李克勤等，有逾30位男藝人。

名單曝光後不久，李佳琦近日在直播中對傳聞作出回應，他雖然沒有直接說參加《披荊斬棘》，但卻表示：「現在這個嗓子現在就很害怕，23號就去了，24號立馬回立馬直播，謝謝大家的支持。」又笑言：「但凡成團了，每一個哥哥來一場直播。」被網民猜測確實是去參加節目錄製。

李佳琦在直播節目回應。（微博圖片）

言承旭同黑澤良平有機會同框？（言承旭微博圖片﹑林志玲微博圖片）

對於他出現在名單中又作出回應，不少網民都深信這份名單可信度極高。但卡士陣容明顯比起前幾季弱了許多，網民直指大咖除了李克勤根本沒有其他人，認為節目似乎沒有甚麼亮點，更揚言一季不如一季。

李克勤亦傳在名單內。（李克勤微博圖片）

而有傳節目23號進行初舞台錄製，28號就進行一公錄製。另外，該節目一向有找曾參加過節目的學長助陣，而言承旭曾在2021年參加過節目，未知節目組會否邀請他助陣，有望與緋聞舊愛林志玲的老公黑澤良平同框，屆時相信是一個新聞話題。