52歲「懷玉公主」自曝錯過婚姻　曾與孫耀威玩地下情一度息影

現年52歲的台灣演員鄭家榆於2000年與孫耀威主演《懷玉公主》在兩岸三地紅極一時，一度淡出幕前的她近年積極復出，除了客串台劇《模仿犯》，又北上開抖音直播帶貨，保養極好的她幾乎零變化，且無懼素顏，不時會分享自己的保養心得。

自曝錯過婚姻！（截圖）

Keep得好好！（微博照片）

鄭家榆出道時外形清新脫俗、曾與蘇有朋拍攝電影《白太陽》，為了配合劇本需求，鄭家榆大膽裸體演出，和蘇有朋有多場激情床戲，製片方為了搞噱頭和吸引眼球，在電影上映前改名為《情色》，該部片也獲得廣大的迴響，鄭家榆的曝光度再度大增，得到《四千金》系列、《施公奇案》系列、《星星月亮太陽》、《土地公傳奇》等電視劇的演出機會。

鄭家榆當年憑《懷玉公主》紅遍中港台。（微博圖片）

25後再扮!（截圖）

有網民在直播中問她是否結婚，鄭家榆稱：「我沒有結婚，我錯過了結婚的時間，但那個男的也沒多好，當天跟我求婚的他也離了，哈哈哈哈。至今還沒結婚，也不打算結婚，就算婚姻也不打算穿婚紗，因為穿婚紗太累了。（有男朋友嗎？）有……有很多，有很多男朋友，因為我覺得我說沒有的話，會很丟臉，現在只想要專心工作，不介紹在這邊認識一個男朋友。」鄭家榆情史坎坷，她曾與孫耀威在拍劇時擦出愛火，但男方始終不認戀情。秘戀1年多後，鄭家榆無預警被分手，耗費長達5年的時間才走出情傷，至今未婚。