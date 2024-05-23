家族榮耀之繼承者劇透｜羅子溢原來同丘家冇關係　仲要係佢個仔？

TVB的新劇《家族榮耀之繼承者》正在熱播，一開播收視就已經報捷最高錄逾24點，而內地影視平台亦已經播放至十多集，讓大家一睹為快。《家族榮耀之繼承者》的劇情都是圍繞著家族爭權奪位的戲碼，由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，陣容相當鼎盛。

《家族榮耀之繼承者》的劇情都是圍繞著家族爭權奪位的戲碼。(影片截圖)

由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，陣容相當鼎盛。(影片截圖)

丘智斌（羅子溢 飾演）與丘芷嵐（梁靖琪 飾演）本是一對龍鳳胎，是丘守義（羅嘉良 飾演）與邵家碧（張鳳妮 飾演）的仔女，羅子溢身為丘家唯一男孫，自然就有繼承權，他一直與丘皓兒（佘詩曼 飾演）爭權奪位。但意外發現自己原來並不是羅嘉良的兒子，亦與丘家沒有血緣關係，他就開始擔心地位不保。

丘智斌（羅子溢 飾演）與丘芷嵐（梁靖琪 飾演）本是一對龍鳳胎。(影片截圖)

羅子溢意外發現自己原來並不是羅嘉良的兒子，亦與丘家沒有血緣關係，他就開始擔心地位不保。(影片截圖)

張鳳妮訛稱羅子溢與梁靖琪的親生父親已經不在人世，但被梁靖琪調查一番後，就發現自己與羅子溢的身世。原來他們是張鳳妮年少時與「備胎」高成（吳岱融 飾演）一夜情下所出，張鳳妮當年把羅子溢與梁靖琪換了給戴綺婷（余安安 飾演），面對著吳岱融的質問，她表示無奈：「唔係咁點做啊？你唔好忘記啊，你依家只不過係丘家嘅司機嚟㗎咋！智斌佢依家係丘家唯一男丁，如無意外，將來可以繼承丘家家族，點都好過做司機個仔啊！」羅子溢與梁靖琪的身分就此被揭開。

梁靖琪調查一番後，就發現自己與羅子溢的身世。(影片截圖)