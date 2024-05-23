神耆小子｜蕭正楠以為冼靖峰送多多吻痕　鄭則仕：畀人出力啜出嚟

TVB劇集《神耆小子》由鄭則仕、蕭正楠、冼靖峰、傅嘉莉、羅毓儀、曹永廉、樊亦敏等人主演，昨日（21日）一集講到趙一嗚（冼靖峰 飾演）在不知金多多（羅毓儀 飾演）食物敏感後送她回家，後見羅毓儀差點被鄒兆霆非禮又再次上演一幕「英雄救美」。當時冼靖峰的英雄救美又不成功，在鄒兆霆欲非禮羅毓儀時，羅毓儀已經用電話把鄒兆霆打傷。冼靖峰追入羅毓儀房間後才發現她出現敏感情況，立即幫她打針及陪伴了她一夜，而羅毓儀倚靠著冼靖峰的一幕被對面屋的趙子勇（蕭正楠 飾演）看到，他立即以為二人「有路」。

冼靖峰見羅毓儀差點被鄒兆霆非禮又再次上演一幕「英雄救美」。（《神耆小子》截圖)

在鄒兆霆欲非禮羅毓儀時，羅毓儀已經用電話把鄒兆霆打傷。（《神耆小子》截圖)

鄒兆霆欲非禮羅毓儀。（《神耆小子》截圖)

冼靖峰在對面看到這一幕。（《神耆小子》截圖)

冼靖峰的英雄救美又不成功。（《神耆小子》截圖)

冼靖峰的英雄救美又不成功。（《神耆小子》截圖)

羅毓儀倚靠著冼靖峰的一幕被對面屋的趙子勇（蕭正楠 飾演）看到。（《神耆小子》截圖)

蕭正楠以為二人「有路」。（《神耆小子》截圖)

第二天蕭正楠以為冼靖峰已經「出pool」，更有意的煮了很多雞蛋給他，蕭正楠帶著「微笑」的說：「鳴哥，辛苦啦，尋晚流失咗唔少，快啲補充番啲蛋白質啦！」說完後不忘一邊偷笑一邊離開，雖然冼靖峰表明自己與羅毓儀「清過清水」，但明顯蕭正楠不相信。二人在討論之際，錢大海（鄭則仕 飾演）找上門興師問罪，他想知道羅毓儀有沒有認識男生，因為他看到羅毓儀的屋子十分凌亂，加上脖子上有「咖哩雞」：「我見到佢頸上面有個印，咖哩雞！啜！畀人出力啜出嚟嗰隻！」而蕭正楠則以為是冼靖峰啜的，冼靖峰則表示可能是羅毓儀喝完酒敏感而成。

第二天蕭正楠以為冼靖峰已經「出pool」，更有意的煮了很多雞蛋給他。（《神耆小子》截圖)

冼靖峰表明自己與羅毓儀「清過清水」。（《神耆小子》截圖)

錢大海（鄭則仕 飾演）找上門興師問罪。（《神耆小子》截圖)

鄭則仕話見到羅毓儀頸上面有「咖哩雞」。（《神耆小子》截圖)

鄭則仕話見到羅毓儀頸上面有「咖哩雞」。（《神耆小子》截圖)

鄭則仕在袋中找出安全套問他們怎樣解釋，鄭則仕問蕭正楠：「如果係你個女，你擔唔擔心啊？」蕭正楠：「不如掉轉咁諗啊，佢起碼識做安全措施，唔會生一件出嚟啊嘛！煩少樣嘅！」冼靖峰插話說：「睇真啲先啦，盒嘢都冇開過，即係冇用過啦！」鄭則仕擔心的說：「冇用過定趕唔切用啊？趕唔切用就『bb來了』㗎啦喎！」三人的對話十分搞笑，更有網民就鄭則仕連在戲內都能tag到之前的劇集名《bb來了》，認真強勁。

鄭則仕在袋中找出安全套問他們怎樣解。（《神耆小子》截圖)

鄭則仕擔心冇用過定趕唔切用。（《神耆小子》截圖)

鄭則仕仲話趕唔切用就『bb來了』㗎啦喎。（《神耆小子》截圖)