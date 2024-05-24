KOL金Ling曾以VVIP到訪「Burning Sun」　爆恐怖內幕疑遭落迷藥

近日，BBC 紀綠片還原「勝利鄭俊英案」內幕，揭露他們如何把女性當成玩具一樣，令人毛骨悚然。最近更瘋傳案中的前韓國天團BIGBANG成員勝利更有意移居香港，準備在港創業，重新出發。旅遊達人兼鄭金鈴（金Ling）看完記錄片後更表示背後發涼，更以「我與迷藥的距離」講出自己的親身經歷！

BBC推出《下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》紀錄片。（YouTube@BBC）

前Bigbang成員勝利現時已退出Bigbang及娛樂圈。

金Ling講到自己於2018年曾去過到訪過一次「Burning Sun」：「話說當時認識一個香港女生，她前男友是勝利在香港生意的人脈，所以有次他們來韓國時便帶我們去了一次那夜店。當晚勝利在打碟（穿紅衣那個），紀錄片沒顯示的畫面是夜店現場有很多人，除了他們不斷在拋紙巾製造氣氛，還戴了黑超墨鏡和咬著奶嘴。友人告訴我說他們是吃藥後會反白眼和咬吞頭，所以才會戴著太陽眼鏡和咬奶嘴以免咬到吞頭，我問為什麼警察不會捉他們？友人當時說因為這種夜店給很多『稅』，所以警察會睜一眼閉一眼 重點是我們中間去過兩枱各喝了一杯香檳，但我就莫名奇妙的斷片了，在我有意識的時候就是發現錢包不見了。」

勝利打碟！（Threads照片）

好多紙巾！（Threads照片）

好熱鬧！（Threads照片）

vvip！（Threads照片）

vvip！（Threads照片）

她續說：「友人和她前男友立即和我離開了現場，一同報失了我香港的信用卡等等。因為真的喝得不多就醉得很快，我也很記得有懷疑過裡面是不是下藥了。不幸中的大幸是，最後損失的只是身外物，在踏出夜店那一刻已經完全清醒。希望自己的親身經歷可以再三令大家多多警愓。」她更提到不少不少香港朋友來韓國玩，也會問她有什麼夜店介紹，她指江南夜店到現在也很危險，絕對不建議去「club」玩。她更提到有香港朋友來韓在地鐵也被送上「零食」：「 當然他們一直有拒絕和急步離開，事後我們告訴她們零食下藥，她們才大吃一驚！」

諗起都驚！（IG/@lingchengg）