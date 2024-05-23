金喜善出道31年首次挑戰黑色喜劇《我們，家》 被劇本打動睇到喊

全新懸疑韓劇《我們，家》將於明晚（24日）起在「黃Viu煲劇平台」上架，劇中靈魂人物、韓國第一美女金喜善出道31年首度挑戰黑色喜劇，不但引起劇迷關注，更獲劇組大讚演技昇華，有望再度交出漂亮的成績單。

《我們，家》將於本月24日起逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架。

出道31年的金喜善曾演出大大少小的經典作品，不過主演黑色喜劇倒是第一次！談到接下《我們，家》的原因，她坦承被劇本打動：「第一次收到劇本時，我是含著淚水讀的，因為我笑得很厲害！我選擇這部作品是因為題材新鮮，劇中我和奶奶有很多衝突，但是當兩個截然不同的女人為了保護家人而走到一起、以及在過程中互相理解，都有著獨一無二的故事。因為有李慧英老師的陪伴，我才能夠更有自信地投入拍攝。」

貴為韓國第一美女，金喜善仍然充滿少女味。（金喜善Instagram圖片）

劇中盧英媛專注於為患者提供諮詢，態度專業，戲外金喜善也為角色費盡心思：「為了展現心理醫生值得信賴的形象，我盡可能用平靜的語氣和低沉的聲音來演繹，我很關注發聲、發音，甚至台詞的速度！此外，我也參考了很多相關影片和書籍，同時非常在意與這個角色相符的外表。」難怪劇組大讚她把「盧英媛」演得栩栩如生：「金喜善的演技轉變是以前從未展現過的，立刻就抓住了觀眾的眼睛和耳朵！」

金喜善保養得非常好。（金喜善Instagram圖片）

黑色喜劇《我們，家》講述韓國最優秀的家庭心理諮詢醫生盧英媛（金喜善飾）與整形外科醫生崔宰鎮（金南喜飾）是對十人九慕的恩愛夫妻，某天英媛竟被不明來歷的世娜（妍雨飾）威脅，使其令人羨慕的家庭和事業被徹底動搖！為了守護家人，英媛和推理小說大師、奶奶洪思江（李慧英飾）聯手合作，賭上整個人生！