專訪｜伍詠薇習慣單打獨鬥　因蔡一傑決定簽公司：我信我仲有得做

伍詠薇（伍姑娘）的個性絕對是性情中人，感覺跟很多人都聊得來，她卻說自己在圈內其實朋友不多，亦不喜歡群體生活，甚至連工作模式都習慣單打獨鬥，不止一次以「野馬」形容自己。不過，過往多年都與電視台合作開的她，去年與英皇娛樂簽約，她亦不諱言是自己主動與英皇聯絡的，但雙方合作愉快，更透露在正式簽約後，老闆楊受成博士主動找她傾偈，叫她：「有理想就發揮啦！做啦！」而對方的一番話，更讓伍姑娘很想為這間公司打江山。

髮型：Debby Kwan@iHair

化妝：Henry Li

服裝：@Harvey Nichols

場地：Greenhouse Times Square by Gaia Group



伍姑娘形容自己為一匹野馬，過往都覺得自己較適合單打獨鬥的工作模式。（林志龍、潘樂文攝）

以野馬自比 過往靠自己搵Job不愛靠公司

伍姑娘21年與邵氏完約，儘管過往曾簽過亞洲電視和TVB，但她說自己多年來其實比較喜歡自己工作，「譬如TVB我都唔係Full Management嗰啲，因為我個性係一匹野馬，我唔係幾鍾意集體遊戲嘅人，我唔合群㗎。」入行三十幾年，她當然儲了一定的人脈，工作量是足夠的，但直至疫情那陣子，她確切感受到時代、市道、風氣都已經不同了，發現原來單靠自己已不像昔日容易接工作。

伍詠薇當年拍完2013年台慶劇《法外風雲》後與無綫結束經理人合約，改簽部頭合約。（TVB）

伍詠薇13年與TVB完約，但之後仍在參與TVB劇集，最後一套是《金宵大廈2》，她飾演控制狂母親，利用女兒毀容一事賣慘，演技獲激讚。（劇照）

伍姑娘坦言，演藝行業僧多粥少，而且整個行業的風氣、市道都已不同了，她發覺單靠一個人的力量，原來真的會接不到工作，需要有人扶自己一把，於是妥協。（林志龍、潘樂文攝）

因蔡一傑思索事業方向 決定妥協簽公司

講起伍姑娘的圈中好友，很多人都馬上想到蔡一傑，大約年半前，對方問她：「老伍，你有冇諗過自己點樣啊？」即使草蜢演藝成就這麼高，但蔡一傑都會時不時反思自己將來還想怎樣，有什麼抱負等等，而這些問題，伍姑娘過往卻沒什麼方向，於是蔡一傑才問她有否考慮過簽公司。伍姑娘深明自己不喜歡束縛的個性，但亦想想到有時或者的確要人推自己一把，才能走得更遠。她說：「我都考慮咗好耐，同埋自己都諗吓自己幾多歲，而家20幾30歲啲人都難做啦，僧多粥少呀，工作唔多、需求唔多，但人多，所以變咗我都覺得係時候要妥協嘅。但係我哋又睇一睇香港有幾多公司，唔好話人哋揀你先，你自己望吓有幾多公司你鍾意嘅先？或者係咪你鍾意合作嘅，諗嘅方向一樣呢？都有好多嘢要考慮。」

伍姑娘說自己在圈中朋友不多，而蔡一傑則是她決定不再單打獨鬥，與經理人公司簽約的原因。（facebook：伍詠薇 Christine Ng ）

廿年前英皇邀合作未成事 今伍姑娘主動出動出擊

與蔡一傑和幾位相熟好友認真商討過後，大家都不約而同得出一個答案——英皇。原來早在廿幾年前，英皇曾跟伍姑娘傾過合作，但正正因為她是嚮往自由的脫韁野馬，所以合約最終不了了之，未能成事。不過，雙方廿多年後終於成功合作，卻是由她做主動的，伍姑娘向來對工作、愛情都是這樣，只要自己覺得是對的，便主動出擊，她坦言都是抱著試試的心態，信心不大，始終英皇本身都有70幾個藝人，自己都驚市場飽和。

不過傾完幾輪，英皇也確實發掘到，伍姑娘可能性還很大，「我呢個年齡層嘅女演員，你話多又唔係多，話少又唔係少，但係又有需求嘅。我諗亦都係因為我除咗係演員之外，我都出過唱片啦，識唱歌啦，同埋做主持方面，我最近都有啲功課交咗出嚟，所以佢哋覺得我都有一個可能性喺度，仲有得做嘅。同埋佢睇到我團火，因為你同我傾偈，你有冇團火，呃唔到人㗎嘛！」

早在多年前伍姑娘已很講求「Work-life balance」，坦言自己是個工作完一輪就要去歐洲放大假的人，與公司合作的模式不適合自己。（林志龍、潘樂文攝）

簽約當日獲楊生邀傾偈 為一番話感窩心

成為英皇旗下藝人後，伍姑娘表示：「好老土都要講句多謝楊生嘅！」原來伍姑娘入行早期已認識對方，但正式加入這個大家庭後，楊博士的表現令她很驚喜，簽完約當日，楊生說：「喂，上一上嚟傾吓偈先，點呀？有啲咩理想呀？」伍姑娘非常意外，因為楊博士業務繁多，手頭上有很多生意要顧，但原來他做生意不是拋嚿錢出來投資便算，而是會落手落腳睇實這間娛樂公司，會跟藝人傾偈，了解他們的想法。

伍詠薇透露，簽完約當日，楊受成博士主動找她聊天，問她對演藝事業有什麼理想、抱負，讓她覺得跟了個好老闆。（資料圖片）

她續說：「我心諗，你做到咁大咁叻，但一個叻嘅人係咁嘅態度，Attitude好好！佢簽咗我當然好開心，佢話『有理想就發揮啦，做啦！』如果你身邊遇到一個好嘅男朋友女朋友，咁陪伴住你走，你係咪好安心吖？正如你搵到一個好嘅老闆，無論點都好啦，起碼而家啱啱開始嘅時候，佢都會畀咁多正能量你，唔會話『簽完返嚟喇！做啦！』工廠模式咁樣。起碼你當佢呃我，我都開心呀。我覺得大家嘅方向一致，同埋佢想推我，會好好珍惜利用我呢下囉，我係好窩心嘅，所以我好希望同英皇打江山，同佢一齊做嘢！」

楊受成博士的反應，令伍姑娘更想為公司打江山。（林志龍、潘樂文攝）

努力多年儲足彈藥 深信自己仲有得做

伍姑娘覺得自己現在要與時間競賽，畢竟娛樂圈整個風氣都不同了，自己要摸熟新時代的玩法。以前愛玩、愛四圍探索，這刻的伍姑娘覺得自己已經玩夠了，儲夠彈藥，急不及待想把成果展示給觀眾。對於發展方向，伍姑娘會以香港為基地，但亦期待去內地發展其他範疇，希望英皇可以將自己推向更遠更大的市場，信心十足表示：「因為我好深信我仲有得做！當你都唔信自己嘅話，就算你唔係一個演員，你係一個人，你公司都唔會幫你、同你一齊打拼，所以我要相信自己係得嘅先，公司先會有能力幫你諗方向，打拼。」雖然成功需要天時地利人和，但至少伍姑娘說自己從未放懶，一直努力，只靜待一個好的機會讓自己把以前儲落的實力，以及新學識的元素帶給觀眾，讓他們學得「你同以前唔同咗喎！」又說：「機會嚟到，你唔使驚，因為你啲嘢齊晒喇！預備好晒啦，打開門，鋪枱食飯，搞掂，我就係咁嘅人，做得準備最好，最安全嘅人！」