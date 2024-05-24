家族榮耀之繼承者｜Apple姐劉芷希身材豐滿　富家女仲係選美亞軍

《家族榮耀之繼承者》昨晚（23日）一集有兩大重要劇情，丘氏集團因慘遇債券風暴、遭銀行Hold住大筆借款，丘守義（羅嘉良飾）及智斌（羅子溢飾）需在極短時間內籌集70億作為新加坡賭場第二期保證金，結果眾人傾盡資產仍尚欠30億現金，最終丘皓兒（佘詩曼飾）出手解決問題。

Dada被Apple以過去黑歷史勒索鉅款。

有不少網民留意到Kimmy的演出。

更笑言她撞樣《中年好聲音》的李佳。

最終Apple離奇墮落死亡。

另邊廂，一直遭好友Apple（劉芷希飾）以過去黑歷史勒索鉅款的丘家大少奶Niki（陳靜Dada飾），昨晚再遭Apple勒索500萬，由於Niki不願妥協，Apple轉為向Niki死對頭、丘家二少奶戴綺婷（余安安飾）埋手。最終Apple離奇墮樓身亡，Niki及綺婷均現身案發現場，結果分別接受劉Sir（劉浩龍飾）調查，綺婷席間更向劉Sir講明Niki相當大嫌疑。而今晚（24日）播出的第十集，Niki因婍婷報寸被帶番警署問話，回家後二人發生激烈衝突，Niki不但努摑綺婷，更當眾向「死唔認錯」的綺婷潑橙汁，畫面極具震撼。

今晚播出的第10集余安安與陳靜發生衝突。

好刺激！

Dada向余安安潑橙汁。

好激動！

談到與安安姐「激戰」連場，Dada坦言會緊張：「會擔心影響到對手，但安安姐好專業，我哋事前有充足溝通，佢同我分享咗好多經驗，同埋叫我要放心，話最緊要出嚟效果好。」除了過足戲癮，Dada劇中亦過足靚衫癮，單是昨晚一集已先後以可愛公主露腰Look、泳裝、及瑜伽褲居家服等不同造型亮相，將美好身段展露無遺，尤其蛇腰更是吸睛。問到Keep弗心得，Dada即大讚劇集提供的健康餐大有幫助：「我盡量希望有好嘅狀態拍攝，雖然喺馬拉拍嘢好多好嘢食，但我每日、就算開工都Keep住做運動，Keep住體力同體能，同埋盡量戒油鹽糖。劇組好好，佢哋有健康餐（提供），都係我平時食開嘅嘢嚟，有菜有雞蛋同好好嘅澱粉，唔會有油鹽，伙食好好，都幫到我唔少去保持個狀態。」

劉芷希身材豐滿。

私下不時會在IG大曬靚相。

昨晚另一吸睛位，落在Apple身上，由於Apple不但貪得無厭、還經常以過去曾幫過Niki渡過難關為由，一而再、再而三「道德勒索」Niki，昨晚更變本加厲向二少奶埋手，企圖食盡兩家茶禮。在本周佔戲頗重的Apple，由馬來西亞籍女演員、主持兼模特兒劉芷希（Kimmy）飾演，曾為無綫合約藝人的Kimmy，曾演出劇集《逆天奇案》、《黃金有罪》、《降魔的2.0》等。擁有一雙大眼睛的Kimmy更是「選美強人」，曾獲《馬來西亞國際模特兒大賽》冠軍、在《中華小姐環球大賽》連擸亞軍（東南亞賽區）、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三個殊榮，同時亦是《香港珠寶小姐2017》冠軍。

Kimmy在2018年參演由李思捷執導的電影《一家大晒》而為人熟悉。

近年已返回馬拉的Kimmy，除繼承父親中藥批發生意，還有兼任營養師及模特兒導師，但由於對演戲有濃厚興趣，偶爾還有參與劇集及網劇拍攝。問到今次為何接演《繼承者》，Kimmy透露由於自己是曾於香港發展演藝事業的馬來西亞人，碰巧今次是香港劇集在馬來西亞取景拍攝，對她來說別具意義。她續指由於返回馬來西亞後對演藝事業發展感到迷失，一度因情緒問題增磅不少，故對於要與體態甚弗的Dada演對手戲倍感壓力，她說：「因為自己都好耐冇拍劇，所以一來要好努力咁做功課，不斷錄低自己練習時嘅表情加以fine tune，另外都有好努力減肥。第一、兩集都覺得自己塊臉好圓，後尾拍拍吓漸入佳境，都好開心。」