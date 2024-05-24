TVB長腿人妻32歲生日畫畫擺飯廳　再豪送30萬Hermès手袋獎勵自己

吳若希（Jinny）同老公何兆鴻（Alex）在2017年結婚，育有一仔一女，一家四口幸福美滿。昨日（23日）是吳若希32歲生日，她在IG曬出慶生照，除了老公同一對仔女之外，吳若希的細佬亦有為家姐慶祝。吳若希寫道：「今年生日，除了送了一個手袋俾（畀）自己，也都畫了一幅畫送給自己，全部是自己喜歡的顏色～剛剛好可以放在飯廳的一角～💙謝謝大家的祝福！今年希望自己以後可以跑長跑，而唔係百米衝刺！i mean處事上～🥰」

吳若希（Jinny）同老公何兆鴻（Alex）在2017年結婚，育有一仔一女，一家四口幸福美滿。（IG@jinnyngfamily）

去年吳若希憑台慶劇《香港人在北京》「升呢」角逐視后並順利入圍十強。（資料圖片）

早前在順德開騷。（IG@jinnyng）

畫了一幅畫送給自己。（IG@jinnyng）

幅畫好靚。（IG@jinnyng）

相中所見，吳若希同老公分別抱着囝囝同囡囡，她更挨住老公膊頭，一家四口非常溫馨！身穿黑色緊身背心的吳若希，雖然已為人母，但身形依然Fit到爆！此外，吳若希又曬出送給自己的手袋，並寫道：「獎勵自己今年那麼勤力，買了人生第一個藍盒子。」原來她入手的是Hermès Kelly II Sellier En Désordre 20，這款手袋出自2022秋冬系列，比起經典的Kelly Bag更別具一格，一推出即掀起搶購熱潮，炒價超過30萬，更是一袋難求！

一家四口非常溫馨！（IG@jinnyng）

生日快樂！（IG@jinnyng）

吳若希的細佬都有為家姐慶祝。（IG@jinnyng）

兩姊弟感情好好。（IG@jinnyng）

吳若希又曬出送給自己的手袋，原來她入手的是Hermès Kelly II Sellier En Désordre 20，炒價超過30萬！（IG@jinnyng）

其實吳若希過往亦曾曬出不少Hermès手袋，她更曾拍片分享買名牌手袋的故事，當中她就自爆豪花7萬8特別訂製Hermès Kelly 25的機會得來不易，她透露當時有一位朋友擁有特別訂製的名額，但因對方暫時未有想法，所以讓了名額給她，而手袋的所有配件、顏色、針線都由她親自挑選，難怪她都珍而重之！

Jinny有不少Hermès珍藏。（IG@jinnyng）

曾大曬價值逾18萬的Hermès Kelly Elan手袋。（IG@jinnyng）

仲有Chanel。（IG@jinnyng）