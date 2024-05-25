簡幗儀Lilian Kan打瘦小腿針被批多餘　李綺雯一句道破問題核心

愛靚是女人的天性，基本上由頭髮、頸、肩膀到胸、腰、腳再到腳趾甲，都有專門類別的醫美、美容服務。日前Lilian Kan（簡幗儀）分享一則「瘦小腿針」的廣告。老實說，對男性或是不懂醫美服務的確是摸不着頭腦，什麼是「瘦小腿針」？經查找後，原來即是指肉毒瘦小腿療程。



簡幗儀Lilian Kan一個廣告引來討論。（IG圖片）

此廣告一出，引來不少女性批評。有人在網上指，不懂得為何一個身材已經十分標準，苗條的女性會去追求更瘦的自己，亦覺得Lilian Kan（簡幗儀）本身的小腿肌一點都不明顯，不理解為什麼她會去打入肉毒菌，溶解自己的小腿肌肉，達至瘦腿的效果。

簡幗儀Lilian Kan一個廣告引來討論。（IG圖片）

近年經營健身室的李綺雯亦轉貼了這一篇帖文。她表示，本身並不認識相中的Lilian Kan（簡幗儀），所以並沒有人身攻擊，只是以事論事。她指出，自己同樣不理解打肉毒溶解小腿肌肉的這種方法。她表示，如果女性因為經常穿着高跟鞋而令小腿變大的話，其實是因為臀部和大腿肌肉不足所致，想改善的話亦十分簡單，只需要訓練臀部和大腿肌肉則可。最後，李綺雯也在留言寫道：「肌肉係自己身體結構嘅一部份，你會唔會無啦啦切咗自己隻腳趾尾啊？」簡單又直接地講出了問題的核心。

李綺雯表示想瘦小腿，只需要訓練臀部和大腿肌肉就可以了。（IG圖片）

簡幗儀Lilian Kan。（IG@liliankan）

據網上解釋，瘦小腿針是將肉毒素注射在小腿腓腸肌部位，透過阻斷神經和肌肉運動信號「乙醯膽鹼」的傳導，使得突觸減弱後的肌肉產生化學性去神經化的減力、萎縮，使緊張的肌肉放松，以達到縮小肌肉體積的作用。坊間亦時有因打「瘦小腿針」而令左右身肌肉萎縮，變成「長短腳」的新聞。

簡幗儀Lilian Kan有「最靚設計師」之名。（IG@liliankan）

簡幗儀。（IG@liliankan）

簡幗儀。（IG@liliankan）