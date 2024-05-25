Gin Lee李幸倪獲邀擔任星級評審　憶自己賺生活費讀大學

香港明德會舉辦的「2024香港傑出大學生選舉」現以接受報名，選舉報名期將於即日起至6月15日截止，任何年齡介乎18至25歲、正就讀全日制大專課程的學生，或本港認可學士或碩士學位課程的學生均可參與。為隆重其事，大會今日（25日）假九龍樂善堂王仲銘中學舉行開幕禮，並邀得「2024香港傑出大學生選舉」星級評審團到場支持，當中前教育局局長吳克儉先生、前香港行政會議召集人陳智思先生及樂壇小天后李幸倪（Gin Lee）等。

以星級評審身份現身的Gin Lee。

香港明德會舉辦的「2024香港傑出大學生選舉」致力表揚出色大專學生外，同學們透過參與活動提供社會服務，增強對社會的責任感，培育正向思維價值觀，選出傑出大學生後將會獲邀組成學生委員會，重點活動包括籌辦海外義工團，實踐在活動中的領導能力。今年獎學金共15萬元及十名全額資助參與海外義工團名額，首十名大學生可獲得港幣一萬元正的獎學金，次十名大學生可獲五千元正獎學金，所有得奬生均獲傑出大學生奬狀及推薦信。

Gin Lee是公認的靚聲，其音樂作品亦同樣出色，2009年於馬來西亞出道至今，創作不少大受歡迎的歌曲，現時於更有「樂壇小天后」的美譽。學生時代的Gin Lee，分別於17歲及21歲參與公開演出時，獲得唱片公司的青睞，但她選擇繼續學業而兩度婉拒，直到畢業後才用兩年時間製作首張個人專輯《ONE & ONLY》。後來Gin Lee隻身來到香港發展演藝事業，憑着她的靚聲與音樂才華，多年來奪得無數獎項，2022年更憑歌曲《日出時讓街燈安睡》獲頒「香港金曲全球華人至尊金曲獎」。Gin Lee在樂壇的成就，正好說明學習與持續發展的重要性，她以過去的經歷鼓勵同學：「清楚自己嘅方向好重要，讀書嘅時候除咗係用知識裝備自己，同時亦可以參與唔同嘅活動，畀自己多啲體驗，放大我哋嘅眼界。香港嘅社會好需要正能量，雖然今日好早起身好眼瞓，但係短短坐喺度幾分鐘，已經感受到大學生們嘅正能量。」

Gin Lee以過去的經歷鼓勵同學。

她指現時的同學們比從前更靈活多變，因為社會各界提供不同的活動，鼓勵同學們參與，在踏出社會前已經可以好好做準備：「如果仲諗緊嘅，唔好諗啦，做咗先啦！呢個世界有好多唔同嘅聲音，我哋要識得分辦，邊啲係對我哋好嘅說話，有建設性嘅就去聽，有啲係唔好嘅，我哋就唔好理佢，同佢哋告別然後繼續向前。」以星級評審身份現身的Gin Lee，笑謂自己在整個評審團屬於小朋友級別，但仍然希望與同學們分享自己的經驗，讀書時代亦會參與不同活動：「知道有啲活動有獎學金，自己都會去試吓，想為屋企人減輕啲負擔，讀大學嗰陣，我已經自己賺生活費㗎啦，我覺得自己都係個責任心好重嘅人。」她又於會上獻唱新歌《告別煤氣燈》，以歌聲為同學們打氣：「大家平時都可以煲吓劇，放鬆吓，要畀自己唔好咁緊張。」接着，Gin Lee再獻唱《企好》，更走到台下與學生們合照，非常受歡迎，唱畢，她說：「多謝大家，記得要挺直腰骨企好！」