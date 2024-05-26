顏國樑逝世｜處境劇角色跨越4代港人　陳積同時又係陳大勝石大川

《香港81》陳積、飾演過無數經典角色的顏國樑於今日5月26日離世，享年71歲。顏國樑可算是橫跨了香港幾代人的集體回憶之一，他出身於邵氏兄弟南國實驗劇團第八期訓練班，後加入TVB服務了29年，才淡出娛樂圈。



陳積（顏國樑）曾於2022年於TVB露面。（資料圖片）

在顏國樑的演出生涯中，他飾演過不少經曲角色。對60後，70後較年長一輩來說，他就是《香港81至香港86系列》中的那個有點「招積」的陳積（積少）；對80後來說，他就是《真情》 中帶些許市井味，經常在斬叉燒的陳大勝；對於90後來說，他就是《皆大歡喜》之中，集古惑市儈縮骨於一身的石大川，又或者是《十月初五的月光》的海景叔（全海景）。

顏國樑飾演過不少經曲角色。《香港81至香港86系列》的陳積（積少）也是不少香港人的集體回憶。（網上圖片）

顏國樑飾演過不少經曲角色。《真情》 的陳大勝。（截圖）

顏國樑飾演過不少經曲角色。《皆大歡喜》的石大川。（截圖）

海景叔（顏國樑 飾）於《十月初五的月光》劇中是手信店「全海景澳門特產」老闆，最後因肺癌離世。不少觀眾都是「喊住睇」這一集。（網上圖片）

雖然自2009年之後，他已少有參與劇集演出，最後一套播出的TVB為2009年的，由徐子珊、伍詠薇、曹永廉、陳敏之、黎諾懿、苑瓊丹及王祖藍等人主演的劇集《美麗高解像》， 顏國樑在當中飾演李泉開。

2017年陳積（顏國樑）曾客串出演《賭城群英會》做圍村村長，演技爐火純青，相當之壓場！（劇照）

近年顏國樑亦曾多次回歸「公仔箱」，在2017年他就曾客串出演《賭城群英會》做圍村村長，演技爐火純青，相當之壓場！翌年亦曾參演《守護神之保險調查》飾演陳李察（Richard）一角。到了2018年他亦於ViuTV《VR驅魔人》中飾演達叔，同樣令人印象深刻。當年他受訪時，曾向傳媒表示過出演的原因，復出誘因只為「尊重」二字，而由於年事已高，實在無力捱更抵夜，所以就婉拒返TVB拍劇。

陳積（顏國樑）於《VR驅魔人》中飾演達叔，同樣令人印象深刻。（網上圖片）

永遠懷念！顏國樑（1949-2024）