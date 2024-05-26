顏國樑逝世｜唔做警察做演員　全因潘志文一句說話：殺傷力好大

資深演員顏國樑今日（26日）傳出死訊，好友鄧英敏證實了消息，他透露顏國樑於昨晚11時多在醫院離世，死因正了解中，享年71歲。

顏國樑病逝，享年75歲。（視覺中國）

顏國樑演活過不少「小人物」角色，《香港八一至香港八六系列》的陳積、《季節》的大Dee、《真情》的陳大勝、《十月初五的月光》的全海景，以及《皆大歡喜》的石大川，都是他的經典之作。

顏國樑飾演嘅陳積係一名經紀。（影片截圖）

顏國樑是邵氏兄弟南國實驗劇團第8期訓練班學員，當時年僅14歲半的他，出於看明星和好奇心，又讀書不成，於是便大數講自己15歲去報讀，當時畢業後張合約還是鄒文懷墨筆字簽的。

顏國樑稱潘志文是一位很有人情味的朋友。（《老友鬼鬼》截圖）

畢業後10年間，顏國樑履行了兩年訓練班合約後，在機緣巧合下，獲聘請加入香港電台任廣播劇藝員，中間有兩年曾過檔商台，但之後又回到港台，惟當時其身份並非公務員，學歷又不高，為有更好的福利和安穩收入，有3年多輔警經驗的他，於是投考警察。直至當差後兩年，顏國樑又決心做回演員，為何會有此轉變？他早前接受好友鄧英敏時便詳細講述。

顏國樑表示當時遇到當年與他曾一齊在港台工作的潘志文，當時對方已經是「盜帥留香」（《俠盜風流》），是麗的紅到爆的男一，非常厲害。「但潘志文是一個很有人情味的朋友，他在這個時間找我，還要去警局找我，他等我收工跟我去聚舊，一起出去吃飯。」

顏國樑在訪問中說，潘志文的一句話殺傷力很大，其實他是想講，自己因這句話決定發奮，離開警隊轉做特約。（《老友鬼鬼》截圖）

而在這次飯聚中，顏國樑就被對方埋單時的一句，再次激起了他重返幕前決心，「在大家爭付錢的時候，他說了句話，很厲害的，殺傷力好大。他說：『你唔好同我爭了，我搵錢易你好多』。我想一想又是，我當警察月薪只有1300元多，相比之下，他真的很厲害，所以我立即讓他付錢。他不是不讓我請客那麼簡單，是一句就令我『收皮了』。」

顏國樑和潘志文是同屆訓練班同學。（《老友鬼鬼》截圖）

顏國樑續言回到家他便開始想，「我的資質最多都只能警署警長，我不滿足那份人工，只得幾千元，我看不上眼，之後我又想，我和潘志文同屆，大家都是主角，即是大家同年同班，你演戲怎樣，我演的戲又是怎樣，大家知道的，我就算再差都有你一半，何況大家當年的程度是差不多，我只是說播音不是電視劇，那我就覺得有信心出去闖，於是我就離開警隊，轉做特約演員搏一搏。」任特約演員期間，顏國樑不乏工作機會，遊走香港電台、教育電視、麗的和無綫，雖然收入非常可觀，但為了穩陣有靠山，在時任無綫電視監製助理陳榮光引薦下，正式簽約加盟無綫。