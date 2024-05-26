麻甩媽咪｜陳輝虹相隔30年復出拍劇　陳秀珠原來係鏡粉最愛Ian

MakerVille劇集《麻甩媽咪》開鏡拜神，陳輝虹與陳安瑩將飾演夫妻，又與陳秀珠做親家，黃文慧（Bonnie姐）將與珠姐做冤家。講到今次組合好新鮮，四人接受訪問時，Bonnie姐說自己幾廿年前與陳輝虹合作過，但對方後來去了做百代唱片及金牌大風等唱片公司高層，笑稱：「佢係高高層，點會同我哋合作！」

MakerVille劇集《麻甩媽咪》舉行開鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

陳輝虹相隔30年復出拍劇，他說今次角色精髓是「女人講嘢，男人唔好出聲。」（陳順禎攝）

（左起）陳輝虹、陳安瑩、陳秀珠、黃文慧齊齊開劇，組合好有新鮮感。（陳順禎攝）

原來今次已是陳輝虹相隔多年再拍劇，上一套已數到30多年前的亞視劇，他笑言：「嚴格嚟講叫復出。（有咩令你今次會出山拍劇？）因為架𨋢壞咗 ，高層都要落返嚟。」珠姐今次飾演陳瑞輝（Frankie）的外母，是她首次與MIRROR成員合作，表示：「同我心目中嘅乖仔合作，Frankie好乖仔，我好鍾意呢個仔。佢個樣好乖，你唔覺得入面係最乖係佢咩？個人都乖。」言談間珠姐透露自己是鏡粉，首輯《全民造星》已開始追看，當講到最鍾意邊位成員，她謂：「我唔怕講，我真係鍾意，我鍾意Ian（陳卓賢）嘅！」大讚對方唱歌好聽，打排球又叻。

珠姐原來是陳卓賢的Fans，但她不知道對方開演唱會，其餘幾位就叫她快點問Frankie幫手攞飛。（陳順禎攝）

陳安瑩指自己的劇本中，都有講自己去睇MIRROR演唱會的情節，Bonnie姐就說：「佢哋全部MIRROR都係打拼而上，我哋睇住佢入行，我哋都有投佢哋一票，我哋係投票者。」但她就怕被偏心，所以拒透露支持邊位，只笑稱：「個個都鍾意！」當問到陳輝虹會否考慮與MIRROR在音樂上合作，他小心回答：「我哋比較8、90年代，2000年嘅曲風，佢哋可能有排先嘗試到。」

埋位前，陳安瑩與陳秀珠乘機敍舊兼自拍。（鄧穎琪攝）

黃文慧好精靈，拜神時不斷祝大家身體健康。（陳順禎攝）