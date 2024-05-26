麻甩媽咪｜陳輝虹相隔30年復出拍劇 陳秀珠原來係鏡粉最愛Ian
撰文：鄧穎琪
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MakerVille劇集《麻甩媽咪》開鏡拜神，陳輝虹與陳安瑩將飾演夫妻，又與陳秀珠做親家，黃文慧（Bonnie姐）將與珠姐做冤家。講到今次組合好新鮮，四人接受訪問時，Bonnie姐說自己幾廿年前與陳輝虹合作過，但對方後來去了做百代唱片及金牌大風等唱片公司高層，笑稱：「佢係高高層，點會同我哋合作！」
原來今次已是陳輝虹相隔多年再拍劇，上一套已數到30多年前的亞視劇，他笑言：「嚴格嚟講叫復出。（有咩令你今次會出山拍劇？）因為架𨋢壞咗 ，高層都要落返嚟。」珠姐今次飾演陳瑞輝（Frankie）的外母，是她首次與MIRROR成員合作，表示：「同我心目中嘅乖仔合作，Frankie好乖仔，我好鍾意呢個仔。佢個樣好乖，你唔覺得入面係最乖係佢咩？個人都乖。」言談間珠姐透露自己是鏡粉，首輯《全民造星》已開始追看，當講到最鍾意邊位成員，她謂：「我唔怕講，我真係鍾意，我鍾意Ian（陳卓賢）嘅！」大讚對方唱歌好聽，打排球又叻。
陳安瑩指自己的劇本中，都有講自己去睇MIRROR演唱會的情節，Bonnie姐就說：「佢哋全部MIRROR都係打拼而上，我哋睇住佢入行，我哋都有投佢哋一票，我哋係投票者。」但她就怕被偏心，所以拒透露支持邊位，只笑稱：「個個都鍾意！」當問到陳輝虹會否考慮與MIRROR在音樂上合作，他小心回答：「我哋比較8、90年代，2000年嘅曲風，佢哋可能有排先嘗試到。」