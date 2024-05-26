麻甩媽咪｜黃德斌電鬈毛扮的士司機　《逆流大叔》後再會余香凝

黃德斌、余香凝、COLLAR的沈貞巧（Gao）今日（26日）出席MakerVille劇集《麻甩媽咪》開鏡拜神，德斌的鬈毛造型非常搶鏡，原來他今次要扮演的士司機，他受訪時笑說：「導演想我攣攣地，我電完之後佢話『係呢隻喇！』我自己又覺得幾適合，因為個角色有啲喜感 。」他覺得這個髮型好似現實中的的士司機，余香凝更說：「有日佢啱啱出咗去，但我又見到佢，我話：『咦？德斌？』原來係第二個叔叔。」

《麻甩媽咪》開鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

德斌的鬈髮造型好搶眼，他說每兩星期就要剪一剪。（陳順禎攝）

余香凝早在6年前的《逆流大叔》已跟德斌合作過，她說：「係呀，嗰日我哋喺個Group度話，德斌同胡子彤再續前緣，我哋都再續前緣。」今次余香凝同MIRROR的陳瑞輝（Frankie）飾演兩夫妻，她大讚與對方阿Gao及陳子豐都是首次合作，但感覺很好，「成個劇組好好，所有演員都好認真對待自己角色，所以我相信同《白日之下》一樣，成個團隊都好好，出到嚟應該好感人，又好笑又輕鬆。」

黃德斌與余香凝自6年前《逆流大叔》後再合作。（陳順禎攝）

劇中Gao飾演黃德斌女兒，而德斌與余香凝就因意外而交換靈魂。（陳順禎攝）

Gao、黃德斌與余香凝為劇集《麻甩媽咪》開工。（陳順禎攝）

劇情講到余香凝要同麻甩的士佬德斌交換靈魂，被問會否好高難度，余香凝表示：「係呀，麻甩喎！我平時咁斯文，所以成日𥄫住德斌，唔使拍就望住佢。好好呀，佢有啲場口唔使喺度，但佢都會早啲出嚟，話如果係佢會點做。」至於Gao就飾演型佬德斌女兒，亦與MIRROR的邱傲然（Tiger）有感情線，她自言是人生勝利組，笑稱：「簡直就係受到劇組愛護，同埋我前世應該扶咗好多阿婆過馬路 ，但係我冇塞錢畀導演監製㗎。」

余香凝和Frankie在劇中飾演夫妻，為了演好媽媽角色，余香凝開劇前都有帶劇中兒子出街，培養感情和默契，大讚這位小演員好聰明。（陳順禎攝）

余香凝與MIRROR合作，被問會否帶囡囡探班，她笑言：「唔會咁快畀佢接觸靚仔住，睇住迪士尼公主先。」（陳順禎攝）

Gao的角色比較木無表情和冷酷，但其實很少女心，反差幾大，更有陰陽眼。（陳順禎攝）

Gao日前宣布考車成功，她謙虛謂：「係呀，一take pass，不過係自動波，一take pass都正常。」余香凝指今次Gao有揸車戲，Gao說不是為這套劇後，只是排考車排了很久。講開車，早前德斌借出自己的復古開篷跑車俾「P牌仔」魏浚笙（Jeffrey），記者讚他很大膽，他說：「我諗除咗我咁大膽之外，我仲係佢第一個乘客。（有冇教佢？）唔敢！我知佢唔會亂嚟，喺屋企樓下兜幾個圈，覺得都得，咁就出下大路。（幫佢補鐘？）佢乖仔，OK嘅。」

Jeffrey考到車牌後，獲黃德斌借出復古跑車。（Instagram：jeffreyngai）

被問為何會幫Jeffrey，德斌笑稱：「佢求救，話佢考咗車牌，不如揸吓車。 （點解係搵你呢？）佢冇講過，但係因為我哋之前會踩下單車，我諗可能佢唔係第一個搵我，不過冇人騷佢。（你部車好貴）我部車非常平，佢睇我唔起，跟住即刻買咗第二架。」Gao則指暫時未有買車計劃，先駕屋企人的車，德斌聽罷即說：「早知我賣俾你。」

Gao考車牌一Take pass，她說暫時不會買車，指就算買都敢買幾千蚊的車，撞花刮花都不會心痛。（陳順禎攝）

德斌笑說，可能冇人敢借車畀Jeffrey及坐他的車，所以自己才成為了第一位乘客。（陳順禎攝）

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