東張西望｜顏國樑好友對離世表示不捨　鄧英敏：呼吸急促好難唞氣

《香港81》中飾演「陳積」的顏國樑前年自揭患上鱗狀細胞癌，年初接受好友鄧英敏訪問時，曾透露入院留醫足足半個月，更在鬼門關前經過。但今日（26日）卻傳來惡耗，顏國樑最終不敵病魔離世，終年71歲。

《香港81》中飾演「陳積」的顏國樑前年自揭患上鱗狀細胞癌。(節目截圖)

前年台慶現身接受《東張西望》訪問。(節目截圖)

《東張西望》播出顏國樑生前好友的訪問，好友鄧英敏說於昨晚（25日）收到顏太的訊息才知道他離世的消息：「佢喺禮拜一，即係20號，佢亦都因為呼吸急促呢，條氣好唔順啊，好難唞到氣，咁就入咗去QE（伊利沙白醫院）。原本我係約咗個導演，我哋今晚就６點半鐘去QE度探佢，但係好可惜，經過幾年同啲癌魔去作戰啊，中間呢啲過程都係好辛苦。」鄧英敏的聲音透露著一點沙啞，更帶著點哭過的聲音，可想而之二人是多麼的「老友」，對於顏國樑突然離世，鄧英敏都表示不捨。

鄧英敏指顏國樑今個月初進了醫院，直至拍攝前2天才出院。(影片截圖)

《東張西望》播出顏國樑生前好友的訪問，好友鄧英敏說於昨晚（25日）收到顏太的訊息才知道他離世的消息。(節目截圖)

鄧英敏透露顏國樑呼吸急促。(節目截圖)

除了顏國樑生前的好友鄧英敏外，《東張西望》亦訪問了薛家燕，她接受訪問帶著哭腔說：「突然間今日接到呢個消息，我係覺得好……好突然㗎！因為我見到個幾禮拜前佢仲上梁思浩嘅節目，嗰陣時都幾精神下，我覺得佢係好堅強，同埋都好積極、好樂觀咁去面對嘅！」

《東張西望》亦訪問了薛家燕，她接受訪問時帶著哭腔。(節目截圖)

薛家燕亦有提及到她與顏國樑生前的開心回憶：「佢仲成日提我，你要減肥啊，我就話吓，點解要減咁多？佢話唔係啊，你背脊嗰個肌肉同同前面差唔多啊！」薛家燕說完便笑了起來，指朋友們都笑說顏國樑「揩油」，她表示雖然顏國樑很愛搞笑，但演起戲來是十分認真的：「佢不愧係一個好演員，真係好唔捨得佢，唉！希望佢一路好走！」