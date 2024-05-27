Super Junior出道18年成員經歷多次變動　終在厲旭結婚時齊人現身

韓國二代團（2000-2010年出道）Super Junior在多年後的昨日（26日）厲旭的婚禮中終於再次集齊13人，是自2009年後再次齊人現身。Super Junior是2005年由利特、希澈、韓庚、藝聲、強仁、神童、晟敏、銀赫、始源、東海、厲旭及起範共12名成員組成，翌年再加入圭賢，2009年他們發行第三張專輯《Sorry, Sorry》後，起範就不再參與之後的團體活動，直至2015年與公司合約結束後退出Super Junior，而2010年韓庚以演員合約糾紛與公司達成和解亦退出Super Junior。除了起範及韓庚外，2017年時強仁與晟敏亦因為不同的原因而暫時停止活動，強仁最後於2019年宣布退出Super Junior。

Super Junior在多年後的昨日（26日）厲旭的婚禮中終於再次集齊13人，是自2009年後再次齊人現身。(小紅書圖片)

Super Junior繼續以9人團體活動，而當年因Super Junior而洐生的子團Super Junior – M由周覓、晟敏、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚及Henry亦於2008年出道，主打中國市場，雖然Super Junior – M一開始只有7人，隨著韓庚2009年解約，2011年加入晟敏及銀赫以8人形式繼續活動，Henry在2018年約滿而退出。

Super Junior出道時以大堆頭成為男團icon，不過其後韓庚（左二）爆出解約風波離隊。

5. SUPER JUNIOR M，2008年推出

Henry劉憲華於2008年以Super Junior-M一員出道。（網上圖片）

但昨日不論是Super Junior還是子團Super Junior – M都齊人出席厲旭的婚禮，這一個場面令到很多Super Junior粉絲都感到欣慰，因為終於在多年後可以見到齊人（13+2）的一幕，所以不少粉絲都驚嘆道：「居然連韓庚和起範都在」、「是真正的友情啊」、「天啊，13個人都聚在一起」、「真的好不可思議」、「能看到這樣的畫面真是太好了」。