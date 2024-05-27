神耆小子｜吳子沖被指靚仔過男主角　求生慾極強：Kent哥係最型㗎

TVB劇集《神耆小子》由鄭則仕、蕭正楠、冼靖峰、傅嘉莉、羅毓儀、曹永廉、樊亦敏、吳子沖等人主演，今日（27日）一班演員在中環舉辦了花車巡遊，由港島遊到九龍，沿途吸引了不少粉絲圍觀。

一班演員在中環舉辦了花車巡遊，由港島遊到九龍。(胡凱欣 攝)

沿途吸引了不少粉絲圍觀。(胡凱欣 攝)

吳子沖於劇中飾演樊亦敏的「姦夫」，在劇中不時「曬肌」勁吸睛，他接受《香港01》訪問時卻表示一身肌肉原來沒有練很久：「因為我接呢套劇到我拍只係隔咗一日左右嘅事，原來我係放假嘅狀態嚟，所以拍之前基本上係可以比較瘦，身型又冇咁好啦，然後一拍劇day 1就開始我嘅training同我嘅節食同運動咁樣。」他覺得出來的結果可以接受，因為是他用短時間努力得出來的成果。

吳子沖於劇中飾演樊亦敏的「姦夫」，在劇中不時「曬肌」勁吸睛。(節目截圖）

吳子沖接受《香港01》訪問時卻表示一身肌肉原來沒有練很久。(胡凱欣 攝)

吳子沖被問到對於保持「靚肌」是否已經有心得時，他表示有一點點，因為自己曾經是一位模特兒：「做演員之前係做medel嘅，咁就對於管理飲食啊，同埋控制身形方面都有小小經驗啦，不過做model已經係10年前嘅事啦，身體同以前都唔同咗。」他自言說需要有多方面的配合及調整。

吳子沖做演員之前係做medel。(胡凱欣 攝)

至於劇中吳子沖多次被樊亦敏摸胸肌，他被問到會否覺得害羞時，他則說會覺得得害羞：「一開頭嘅時候，因為監製想我大大隻隻，所以畀件緊身嘅白色tee我著。」但因為當時他還未操練，覺得穿緊身的衣服就會露了小腹出來，所以下意識就會擋著自己的身體。他更透露當時拍攝「騷肌」場面時，大部分的工作人員都是男生，只有樊亦敏一位女性，所以感覺不到尷尬。

吳子沖透露當時拍攝「騷肌」場面時，大部分的工作人員都是男生，只有樊亦敏一位女性，所以感覺不到尷尬。(胡凱欣 攝)

而劇中吳子沖與樊亦敏的關係亦撲朔迷離，樊亦敏為了他更被鄭則仕趕離公司及家門，到底樊亦敏為什麼要這樣保護他，不少網民都在猜測二人的關係應該非情侶，網民指他們像「母子」及「姊弟」比較多。吳子沖亦透露：「絕對唔係情侶咁簡單，因為睇得出我哋嘅相處方式係有少少似家姐對細佬或者媽咪對一個媽寶咁樣嘅感覺，當然啲關係我哋就唔係情侶啦！」雖然他不肯劇透二人最後的關係，但不少網民應該猜得出他們的關係。

劇中吳子沖與樊亦敏的關係亦撲朔迷離。(胡凱欣 攝)

早前有網民指吳子沖「靚仔過男主角」，但他求生慾極強地表示自己心中最型的人是鄭則仕：「我覺得Kent 哥係最型㗎呢度！我哋有咁多位男主角，我覺得Archie好鬼sharp醒喎，仲有蕭正楠，邊度輪到我啫。」劇中他飾演的角色屬比較斯文，被問到與現實中的自己有沒有反差時，他就覺得有：「同我自己本身係有少少唔似嘅，我自己可以話係小小爛撻撻，對比起呢啲斯文嘅類型的話。」雖然外表不同，但他就指這也是自己面對長輩的一面，恭恭敬敬的。