神耆小子｜冼靖峰要拍親熱戲可以冇底線　床戲擔心呢樣唔夠勁

TVB劇集《神耆小子》由鄭則仕、蕭正楠、冼靖峰、傅嘉莉、羅毓儀、曹永廉、樊亦敏、吳子沖等人主演，今日（27日）一班演員在中環登上花車巡遊香港及九龍，沿途吸引了不少粉絲圍觀。早前冼靖峰提及到今個星期與羅毓儀的親熱鏡頭就會播出，冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到二人的親熱程度時，他指二人只是「蜻蜓點水」：「嗰個親熱程度只係嘴對嘴嘅啫，其實都係蜻蜓點水，所以大家可以放心。」他更細心地安慰羅毓儀的粉絲，叫他們「放心」。

《神耆小子》一班演員在中環登上花車巡遊香港及九龍，沿途吸引了不少粉絲圍觀。(胡凱欣 攝)

冼靖峰吸引到不少粉絲撐場。(胡凱欣 攝)

冼靖峰被問到會否有兒童不宜的部分時，他說：「我哋呢套劇入面應該最勁啊最激烈嘅場口都係蜻蜓點水一下嘅啫。」至於他被問到自己對親熱戲的接受程度時，他則就：「我覺得應該同個劇本連成一線，即係劇本想我做啲咩，我就會做啲咩囉。」冼靖峰表示自己是一個專業演員，所以對於劇本中的情節，都可以一一接受。被問到如果要拍床戲的話能不能的時候，他卻笑著說：「首先要操大隻，操番好個身材先！我個focus擺咗係我身材度囉！」

冼靖峰被問到如果要拍床戲的話能不能的時候，他就大笑著。(胡凱欣 攝)

冼靖峰個focus擺咗係身材度。(胡凱欣 攝)

劇中另一名「小鮮肉」吳子沖在劇中有不少的「騷肌」鏡頭，而冼靖峰最後卻沒有曬肌，他被問到會否怕「風頭」被吳子沖搶去時，他回答說不怕：「如果我露咗就真係大鑊啦！」他提到知道吳子沖對於操肌方面很用功，而自己亦不遑多讓。但就透露自己身為藝人管理也是很重要，不能到當天才去管理自己的身材：「要做足準備功夫囉。」

劇中另一名「小鮮肉」吳子沖在劇中有不少的「騷肌」鏡頭。(胡凱欣 攝)

冼靖峰要好好努力操肌。(胡凱欣 攝)

至於上月底冼靖峰的團體「Loong 9」的見面會期方面，因為未有新進展，有不少粉絲都開始有微言，他們早前透露見面會將會延至6月初舉行，但官方仍然未有確實日期交出。對於這件事，冼靖峰表示知道主辦正與公司協調當中：「真係要fans等待咗好耐啊，咁我自己都唔係好好意思，但因為主辦單位同埋公司都仲係一個溝通嘅階段。」他透露日期已訂好，但什麼時候公布就非自己能控制。

有人問Edan要不要去Loong 9見面會。（微博圖片）

Loong 9的首個活動因為「不可抗力」的理由而延期。(ig@doremii.ent)

而冼靖峰的好友丁子朗早前亦提到Loong 9 S將會有演唱會，他被問到知不知道這件事時，他表示知道，但至於有沒有份能參與其中，他就說：「呢一樣嘢都係公司嘅安排。」他表示現在能做到的就是做好自己的工作。

冼靖峰表示現在能做到的就是做好自己的工作。(胡凱欣 攝)