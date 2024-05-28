梁釗峰今年參加毅行者轉跑山路　嚟緊仲去尼泊爾做探訪試行高山

樂施會將於11月舉行「樂施毅行者」，並首設40公里賽事，C AllStar成員之一的梁釗峰昨日（27日）出席記者會時指，自己近年已轉跑山路，早前亦錯過與安仔參加的機會，故作為樂施大使亦銳意參加今年毅行者，正招攬跑友參加，但笑言C AllStar四子「冇可能」一起組隊參賽，更指安仔大呻參加毅行者好辛苦、好攰、好眼瞓，現只能另外再覓跑友共同進退，希望能一起經歷特別的回憶。

C AllStar成員之一的梁釗峰昨日（27日）出席記者會。

釗峰又說，他將於6月底跟樂施會到尼泊爾，並探訪當地家庭，亦有機會行上高山，很期待可以有深刻的體會，但他透露，自己早年去西藏時，曾出現高山反應，但高山反應難以預備，一旦不適只能硬着頭皮死撐，「半途而廢唔係我個人」，得到的體會有機會加入創作。至於自身發展方面，他表示，下月將會出新歌，現正在錄音階段，新歌是輕鬆地講述陪伴，有別以往沉重的議題；9月亦會參演舞台劇，作為獨生子的他首次飾演哥哥，期待可與劇中的妹妹刷出新火花。

釗峰被問到是否近年先轉跑山：「係啊，跑山好恐怖啊呢個名字，但其實係越野跑囉基本上，就唔係路跑，有好多好趣嘅，例如可以睇風景，佢係唔同嘅鍛鍊嚟，同埋我覺得香港呢個地方係好適合跑山，因為好快由市區去到一個山點，係好快嘅，而毅行者就係麥理浩徑，所有路段係好fine、好安全，亦都好正。」去年先開始跑山賽，個經驗係點：「係好難忘，嗰個係即刻想同我媽講我得咗。」

釗峰又說，他將於6月底跟樂施會到尼泊爾。

釗峰被問到當時有咩衝動下參加：「因為平時我都有跑開山，可能大概8-16公里呢啲距離，我見到都好想搵嘢挑戰下自己，咁我就報名參加。由乜都唔識開始，原來要帶pole嘅，即係要行山杖，原來啲鞋係要咁嘅。山賽一定辛苦㗎喇，但你點樣面對，同你得到啲乜嘢，有時候係會上癮。」

釗峰被問到而家有冇做推廣大使叫身邊嘅friend一齊跑山：「我會同人講，會抆啲跑開路嘅過嚟跑山，真㗎！有同佢哋講？」而家有冇定期有班friend一齊跑：「頂多係一兩個，真係嘅老實講，我真係好少可係一大班人跑山，呢個係我暫時嘅目標，就係搵多啲friend，因為我唔定時呢，即係人哋得嘅時間我未必得，vice versa。」

釗峰被問到會否想做跑會：「有嘅，同埋跑會除咗跑之外，仲可以籌集到一班人去做一啲嘢，我未諗到，可能有啲更有意義嘅嘢可以做得到，跑會係可以有個team spirit。」着手籌備跑會：「我會啊，諗緊做，真係有嘅。」跑會目標跑山多：「係啊。」會參加毅行者：「係啊，其實今年真係好好，好似為我而設咁，我可以選擇100km/ 40km，其實user-friendly啲，你問我，我就睇下根據我嘅工作schedule同訓練狀態睇下點，因為我都唔想好似睇阿雪咁，有意外又受傷。同埋我覺得緊要嘅係，唔係淨係一個跑，4個人肩並肩，你要對得住自己隊友訓練囉，但我就覺得點都會挑戰，做得樂施大使。」

釗峰被問到會否想做跑會。

釗峰被問到暫時傾向40定100km：「未知，我要同經理人傾下，同埋我覺得夾隊友先。」Callstar 4子組隊參加：「其實我之前真係毅行，試過有機會同安仔一齊同一隊，但輾轉之下冇啦，然之後，佢就同我講毅行好辛苦㗎，但係都memorable，值得參加嘅。四子啊？冇可能㗎喇⋯⋯安仔係最有可能㗎喇，咁但係我哋嘅共同hobbies係打籃球，山路就⋯⋯我有問過㗎，但就真炆⋯⋯好老實，真係⋯⋯」

釗峰被問到平時有冇問過：「冇啊，join唔到啊，大家作息又唔同，咁可能真係啲⋯⋯物色緊，係一個共同經歷嘅體驗。」前期準備：「我諗要好tight嘅訓練schedule，同埋夾開嗰3個，因為我聽聞上次嘅經驗，即係安仔跑嗰次，有人會起水泡，有人係會唔舒服，攞返呢啲經驗去揀啲好嘅鞋先啦，然後比啲好嘅gear，同埋就係籌款，毅得就係籌款，同埋有support team，好多嘢要準備啊，諗下諗下就。」四子唔一齊join：「就support下囉，科水囉，直接科水囉。迫佢先，肯唔肯（跑）？唔肯唔緊要，科水囉。」

安仔 (梁碧玲攝)

安仔100km冇參加，點解啊：「（一組）得4個人去，凸章，冇計啦。」安仔深刻體驗後，唔敢再參加：「冇咁樣再細問，嗰次係辛苦嘅，但玩得毅行都係辛苦，最緊要係個過程同埋同嗰幾個隊友嘅經歷。安仔話，最攰係眼瞓，哈哈哈哈，係行到攰又眼瞓，咁但係又要完成喎，咁你抖唔抖好呢？呢個都係個struggle囉。」

釗峰嚟緊好快就要出新歌。（梁碧玲攝）

釗峰被問到近期有咩工作計劃：「嚟緊好快就要出新歌，6月中至尾，而家係錄音階段啦。近排就接咗個自己要好多準備嘅工作就係舞台劇，係challenging嘅，因為我之前有一堆音樂係關於遺憾，嗰個舞台劇都係關於遺憾嘅，然後我身份係哥哥，而我自己係獨生嘅，我未試過做啲咁倫理嘅嘢，（以前）就有情侶線，但我未試過做哥哥，而嗰個cast嗰個人都幾適合做我妹妹。」之前有冇做過舞台劇啊：「有啊，但呢個擺明係純正劇到不能，不能談笑風生啦，睇吓點樣handle，亦都遇到個好導演，嚟緊就除咗要搞毅行，就係要排劇。嚟緊去尼泊爾，就係6月尾最後一個禮拜，咁都去一段時間，因為除咗扶貧嘅嘢，要去睇樂施會嘅工作如何啦，仲要因為尼泊爾喺2015年地震過，我哋就會睇返15年震後重建嘅嘢，同埋點樣防範天災。因為尼泊爾始終都係好窮，但佢哋精神嘅富足係好好，因為佢佢哋有宗教信仰又成，同埋我未試過去尼泊爾，我就做足準備打齊針，同埋預咗有好多高山呢個trip，會睇驗一下。其實我之前去過藏族地區，行啲好高嘅山，特別係3000海拔嗰啲，我唔知今次有冇咁高海拔嘅嘢，咁我之前都真係有高山反應，冇計㗎喇，都唔關你健唔健康事，係有冇反應囉純粹，但呢個trip係勢在必行，我好想去呢達地方，我好想去體驗，同埋我好想同樂施會去經歷，知道佢哋點樣去工作，我有時覺得，講係不及睇咁有說服力囉。」