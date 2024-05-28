《慶餘年2》|3大必追看點 (非劇透) 一個方法兩年免費任睇Disney+

事隔5年，《慶餘年2》已於5月16日Disney+ 獨家上線，首播日更一口氣上線5集。《慶餘年》第一季總播放量突破165億大關，第二季創1600萬人預約觀看，成一時佳話。眾人敲碗的「飯碗CP」將繼續甜蜜放閃? 小范大人死而復生?第一季留下的伏線與謎團，將在第二季一一解開。小范大人每晚7:30約定你，上Disney+展開煲劇馬拉松！未申請Disney+的朋友，就要留意下文介紹，有機會免費任睇兩年Disney+！



必追看點1 ︰「飯碗CP」范閒、林婉兒大婚

第一季為張若昀飾演的范閒定立深情人設，並與林婉兒因雞腿定情，簡直甜到不行，更被粉絲們封為「飯碗CP」。《慶餘年2》將播出兩人大婚之日的甜蜜情景，以及婚後要面臨的重重挑戰。原著小說中設定兩人將有一子，是否就是在第二季一起解鎖，也成為大家所引頸期盼的焦點。

新客戶兩年Disney+ 免費任睇！

香港寬頻至抵優惠，新客戶登記指定光纖寬頻計劃*，就可以任睇兩年Disney+標準方案（價值$1,752）！優惠傳送門：https://bit.ly/3UXvmZI

現有客戶低至$49/月睇Disney+！

香港寬頻現有客戶一樣有優惠，平均低至$49/月（官網價：$73）收看《慶餘年2》及Disney+各大精彩劇集電影，而且仲限時送你「飯碗CP」定情信物雞髀型咕𠱸一個，等你攬住煲劇！立即了解更多：https://bit.ly/451AiRG

必追看點2︰范閒假死回歸 將如何與慶帝周旋

在《慶餘年》第一季討論度最高的就是范閒因言冰雲的背叛刺殺，吐血倒在血泊中，而在最新的預告中也能夠看到，范閒假死後重返朝廷、跪地向慶帝請罪的畫面，究竟范閒是如何逃離險境? 而范閒在得知自己竟是慶帝的親生兒子後，兩人之間的關係會有何變化? 會是父慈子孝，還是各懷鬼胎，互相利用? 宣傳海報中他們兩人分別凝視著不同方向，是否暗示了二人的關係發展?

必追看點3︰新角色登場

《慶餘年2》演員陣容原班人馬回歸，「范閒」張若昀、雞髀姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、狠辣「長公主」李小冉、「海棠朵朵」辛芷蕾等。此外，第二季加入一眾新角色，「驚鴻仙子」俞飛鴻飾演的貴氣十足的「皇后」、《三十而已》女星毛曉彤飾演容貌傾國傾城的「北齊大公主」、金晨飾演個性率真活潑的「葉靈兒」、以及王楚然飾演京都赫赫有名的樂伎「桑文」，想必為棘手、複雜的宮鬥情節更添色彩！

入坑唔使等！登記指定寬頻計劃*即送兩年Disney+

《慶餘年2》已播出一段時間，不想被身邊好友同事劇透?一口氣追回前幾集的進度就可以！香港寬頻幫緊你！由即日起，新客戶登記指定寬頻計劃*https://bit.ly/3UXvmZI，即送兩年Disney+標準方案（價值$1,752），以及12個月myTV SUPER基本計劃(價值$780)，隨時重溫《慶餘年1》！

現有客戶一樣可以平睇Disney+！

只需平均$49/月（官網價：$73） 現有客戶就可以享受標準方案https://bit.ly/451AiRG；高級方案優惠後平均$60/月（官網價：$90），超級優惠！現有客戶更有機會獲贈雞髀型咕𠱸一個，限量1000個，送完即止，抱住雞髀咕𠱸煲劇最chill 最舒適！優惠期至2024年6月15日止。

人氣熱播節目 盡在Disney+

Disney+的影視節目又快又新，得獎猛片、熱門電影、大熱演唱會、動漫、原創韓劇，通通盡收眼底。5月有一系列好戲猛片於Disney+ 上線，包括橫掃香港電影金像獎6項大獎的《金手指》、奧斯卡最佳女主角Emma Stone 化身「女版科學怪人」的《可憐的東西》、影帝宋康昊首演電視劇《逆貧大叔》、天后神級演唱會《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》以及於5月26日上線的《鬼滅之刃：柱訓練篇》，令人非常期待。

*優惠只適用於登記最短合約期為36個月的指定家居寬頻計劃及於指定住宅地區及安裝服務之地址於登記前120日內未曾使用香港寬頻之寬頻服務的客戶。

香港寬頻現有客戶所享的Disney+優惠最短合約期為12個月。

以上所有優惠及服務受條款及細則約束。

(資料及相片由客戶提供)