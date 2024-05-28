神耆小子︱鄭則士稱入行全因貪慕虛榮　哽咽感激周潤發：大恩人

來到結局周《神耆小子》劇情愈趨緊張，昨晚（27日）一集，劇情講到大海（鄭則士Kent哥飾）被紅顏知己玫瑰（樊亦敏飾）和女兒有方（傅嘉莉飾）激到心臟病發入醫院，幸好最終無大礙。孫女金多多（羅毓儀Yuki飾）心痛大海獨力難支，決定跟大海學做生意管理錢萬世集團。



Kent哥心臟病發入院，好彩最後醒番。

Kent哥心臟病發入院，好彩最後醒番。

Yuki強勢加盟錢萬世集團。 06-08

Yuki搣甩可愛風，化身職場女強人。

多多一改平時七彩可愛造型，以Sharp醒行政Look上班化身職場女強人「金總」。話頭醒尾的多多處理公司事務頭頭是道，深得爺爺大海歡心；可是另邊廂卻和爸爸繼來（曹永廉飾）關係愈見緊張，繼來最終過檔死對頭三耳家公司，並打聽到對錢萬世集團不利的消息。原本繼來打算告知大海相關消息，惟大海對繼來不瞅不睬。據知，隨著劇情發展，可愛指數爆錶的Yuki將迎來180度大轉變展現反差面，絕對是演技大挑戰。

Yuki獻計對付老竇曹永廉，獲得爺爺Kent哥賞識。

Yuki獻計對付老竇曹永廉，獲得爺爺Kent哥賞識。

Yuki對住曹永廉句句有骨。

蕭正楠發表愛的宣言Man到爆

另邊廂，有方和阿勇（蕭正楠飾）關係亦愈趨明朗化！與有方舊情復熾的阿勇相約大海到大牌檔「講數」，阿勇開宗明義說：「我想做你女婿，我想你做我外父！」為表誠意，阿勇更做了一份收入報告給大海，證明自己絕對有能力照顧有方，惟大海不大領情，更倒走阿勇為他斟的啤酒，激動的阿勇即霸氣發表愛的宣言：「你同唔同意都好，我哋都唔會分開，係有方尊重你，我先低聲下氣嚟求你，我依家畀兩個選擇你，一係多半個仔，一係冇埋個女！」

蕭正楠約Kent哥「講數」，希望佢開綠燈接受佢同傅嘉莉。

蕭正楠Man爆發表愛的宣言。

蕭正楠Man爆發表愛的宣言。

不過原來大海只是想試探阿勇，面對勇敢去愛的阿勇，大海終說出心底話：「我最大缺點就係過目不忘，你點樣對仙女（有方）、點樣照顧佢、點樣關心佢，我係睇到晒記住晒！女係老竇嘅情人，恭喜你搶咗我情人！」場面感人。

Kent哥見到蕭正楠嘅真心，終於肯講出心入面嘅說話。

Kent哥見到蕭正楠嘅真心，終於肯講出心入面嘅說話。

感激媽媽支持演藝事業

此外，Kent哥早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪的完整版日前播出，入行47年的Kent透露演藝夢由7歲開始萌芽，並笑言自己「貪慕虛榮」：「我細個嗰時最紅嘅童星係馮寶寶，覺得佢嘅生活好得意，可以見（識）到唔同嘅嘢，孕育咗自己想做演員。」結果Kent哥於1976年參加《聲寶片場》比賽贏得冠軍，並因而憑一紙合約贏得入行機會；惟當時任職珠寶首飾技工的Kent哥，需面對由2,000蚊月薪變成只有400元基本月薪的問題，Kent哥說：「當時我同媽講呢個合約我做唔好，我以後唔發呢個（演藝）夢，我媽話：『好呀，你去試吓吖。』我好感謝阿媽嘅支持，佢改變咗我一生。」

Kent哥早前接受《星光路上》訪問，笑言自己入行全因貪慕虛榮。

Kent哥早前接受《星光路上》訪問，笑言自己入行全因貪慕虛榮。

難忘與發哥日日傾足4-5個鐘

曾兩奪金像獎影帝的Kent哥透露入行後因參加節目《Bang Bang咁嘅聲》，與同是影帝的周潤發結緣，他說：「當時同發哥增進咗友誼，每一晚同佢傾4、5個鐘頭，講演技、講劇本、講個拍法，係好幾年都係咁，我覺得我嘅成長喺當時發生，耳濡目染咁慢慢吸收。」對發哥充滿感激之心的Kent哥哽咽說：「 我所得番嚟嘅嘢，真係要多謝發哥，佢係啟蒙我演戲嘅人，佢對我啟蒙咗之後，我做演員呢條路，起碼可以負擔到家庭，所以佢對我嚟講係個大恩人。」

Kent哥感激發哥啟蒙，仲視對方為大恩人。

Kent哥感激發哥啟蒙，仲視對方為大恩人。