專訪｜葉巧琳拍拖15年唔諗結婚　黃劍文認有收過粉絲表白追求

黃劍文與葉巧琳將於2024 年8 月16-25日假座香港西九文化區戲曲中心大劇院，舉行以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》，二人更會在劇中飾演情侶的角色，以及演唱張國榮的經典金曲。黃劍文與葉巧琳接受《香港01》專訪大談音樂劇的角色、綵排進度、以及現階段的愛情世界。對於演出情侶的尺度界限，葉巧琳回應：「佢哋（黃劍文與劇中演員）成日玩我又話多啲親吻嘅場面，但其實未排練，不過我唔介意，如果個表演有需要我就會做。」

黃劍文與葉巧琳參演以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》。（資料照片）

大談音樂劇的角色

有關音樂劇《為你鍾情》選角安排，演出男主角的黃劍文說：「我係兩年前知道呢個project，好幸運能夠演出。」葉巧琳則指自己是被邀請的一份子！談到新劇角色，黃劍文說：「我喺個劇中就有個細佬，阿爸就留咗間餐廳俾我哋兩兄弟，跟住有好多故事情節都係餐廳發生。」葉巧琳表示：「我都係哥哥嘅Fans嚟嘅，我同黃劍文有感情線。」她透露：「我哋兩個冇一齊因為我有另外一個男朋友，喺個劇裏面就同佢（黃劍文）講咗我同男朋友分咗手，之後嘅發展就要留俾觀眾去欣賞。」他們繼續指張國榮會以特別的形式出現。

黃劍文與葉巧琳有感情線。（資料照片）

黃劍文自爆英文差驚唔識同外國導演溝通

較早前有指黃劍文演出音樂劇感到壓力很大，他說：「壓力大，係因為我哋嘅導演係外國人，我啲英文差啲，我希望可以同佢哋溝通到。」他坦言另外一個擔心的問題，就是怕觀眾會作出比較，他說：「我哋唔係扮演張國榮，反而係同張國榮致敬，分享對哥哥嘅思念同回憶。」提到在音樂劇會演唱《芳華絕代》，葉巧琳則表示未知道會與劇中那一位合唱，不過她直言唱低音的技巧超級難掌握。被問到會否參考陳奕迅當年與某女歌手演唱《芳華絕代》親吻激情場囗，黃劍文透露：「絕對會參考！」葉巧琳搞笑表示：「佢哋成日玩我又話多啲親吻嘅場面，但其實未排練，不過我唔介意，如果個表演有需要我就會做。」

黃劍文演出音樂劇感到壓力很大。（資料照片）

葉巧琳冇諗過生BB

葉巧琳日前與林奕匡和黃妍推出的音樂作品《藝術與科學》深受樂迷喜愛，甚至天后鄭秀文也有在IG轉發，表示：「佢（鄭秀文）有轉發咩？我唔知喎，好開心佢有留意到，亦都好期待佢演唱會知道佢出咗新歌。」她憶述最近被邀請登上The First Take（TFT）頻道，與黃妍及林奕匡一齊走進TFT的錄音室當時的點滴。她說：「嗰陣壓力好大，佢哋（工作人員）對工作嘅認真，好彩我係唱三分之一嘅歌，冇林奕匡咁大壓力。」

有關葉巧琳愛情世界方面的問題，她透露與圈外男朋友交往15年，從疫情階段開始同居生活。對於現階段的關係，她說：「冇催結婚，因為我冇諗過生BB，我覺得唔需要，我哋一齊住咗咁多年，嗰張結婚紙我覺得冇咩關係，已經係一家人。」

葉巧琳透露與圈外男朋友交往15年。（資料照片）

林奕匡孖黃妍葉巧琳衝出香港上日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）。（資料照片）

黃劍文認有收過粉絲表白追求

較早前黃劍文舉行歌迷BBQ聚會，他直言非常難忘。提到有否收過粉絲表白，甚至想步入拍拖階段，他坦言：「有啊！因為喺見面會嘅時候佢哋（歌迷）寫紙仔，佢哋問會唔會考慮同Fans拍拖？我就話現在比較Focus工作，有陣時連自己都照顧唔到。」他透露自己的父母已經不在，所以並沒有家人催婚。

被問到會否考慮追隨譚輝智的步伐，盡快開演唱會？他說：「一直都想開個人演唱會，但係冇話一定要追隨人哋有演唱會我又要有。」他透露這次音樂劇能夠滿足自己的心願，能夠演出之外，另外也對於張國榮十分熱愛。講到較早前在演唱會與陳蒨葶演出時激吻的片段至今也有很大迴響，會否擔心尺度令粉絲不滿，需要再作調整？他表示：「都係導演要求需要先要錫嘅啫，不過呢一套音樂劇叫做傾慕葉巧琳唔係一齊咗，除非個劇本改咗，Focus唔係我哋嘅感情線，我哋好少！」

黃劍文想開個人演唱會。（資料照片）

黃劍文大搞歌迷會BBQ賀得獎。（資料照片）