台灣首部凶宅題材劇集強勢登場　女主角陳庭妮大騷纖腰力谷收視

今年台劇回勇，精彩作品浪接浪！台灣首部凶宅題材劇集、由陳庭妮和蔡凡熙主演的靈異職場輕喜劇《幸福房屋事件簿》即將接力登場，劇集將於6月1日起逢星期六在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

《幸福房屋事件簿》將於6月1日上架。

台劇《幸福房屋事件簿》講述「幸福不動產」為了回饋客戶，製作出大台北凶宅地圖數據庫，方便海內外客戶買樓前上網查詢，以免不小心買到凶宅而發生糾紛，並成立專案小組調查凶宅。為了處理失蹤爸爸留下的凶宅，怕窮不怕鬼的資深經紀陸安琪（陳庭妮飾）帶著擁有靈異體質的新人助理游大志（蔡凡熙飾），接下了公司委派的凶宅調查工作，二人也在過程中揭開了隱藏在恐怖傳聞背後的動人故事。

《幸福房屋事件簿》講述「幸福不動產」製作出大台北凶宅地圖數據庫，方便海內外客戶買樓前上網查詢，以免不小心買到凶宅而發生糾紛，並成立專案小組調查凶宅。

多重議題吸引觀眾

《幸福房屋事件簿》雲集陳庭妮、蔡凡熙、莊凱勛、李國毅、林暉閔、丁春誠、王靜瑩、王月等實力派演員，藉着帶領觀眾走訪凶宅，帶出愛情、親情、人性掙扎和自我救贖的故事，女主角陳庭妮亦透露劇情涉及多重話題，適合不同年齡層的觀眾收看：「除了親情、友情、愛情、工作外，我們連寵物議題也照顧到，不管你正在關注甚麼議題，我覺得你都可以得到啟發跟共鳴。」

《幸福房屋事件簿》雲集陳庭妮、蔡凡熙、莊凱勛、李國毅、林暉閔、丁春誠、王靜瑩、王月等實力派演員。

陳庭妮睇樓遇怪事

陳庭妮和蔡凡熙在戲裡組成「師徒檔」勇闖禁地，原來二人對於凶宅也有著不同的看法！前者曾經在看房時遇上離奇怪事，不但即時頭暈眼花，更感覺「有人不希望我進去」，所以落荒而逃；後者卻表示對凶宅動心：「我朋友住的地方，樓下好像是凶宅，那邊是原價的五折，所以我有點心動！因為它原價要6000多萬，現在只要3000萬；不過我沒有去看，因為打五折我還是買不起。」蔡凡熙也搞笑自認與鬼有緣，原來他出道至今已經接拍了四、五部關於鬼的作品：「他們在冥冥之中幫助我，希望他們可以引導我去買好的房子，哈哈，因為我真的很想買房子！」

陳庭妮曾經在看房時遇上離奇怪事。