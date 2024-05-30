張晉斥4400萬買元朗獨立屋　蔡少芬手持9個物業市值近2億被封樓后

蔡少芬（Ada）與張晉結婚16年，二人育有兩女一子，一家五口幸福美滿。早前正式踏入50歲的張晉，近日被爆趁低入市，斥資4,400萬元買入元朗爾巒一幢洋房，實用面積2,562平方呎，呎價約1.7萬元。其實近年在內地發展順風順水的張晉，同老婆蔡少芬都吸金力極強，一向愛投資買樓的蔡少芬，在內地同香港都有不少物業，有指她手持9個物業，市值近兩億，更被封為圈中「樓后」！

張晉慶祝50歲生日。（微博@張晉max）

好恩愛。（微博@張晉max）

慶祝生日。（微博@蔡少芬）

一家五口幸福美滿。（微博@蔡少芬）

元朗爾巒。（Facebook圖片）

事實上蔡少芬曾在2015年以2,633.9萬元，購入元朗爾巒迪維尼亞大道雙號屋，實用面積1,694平方呎，即蔡少芬及張晉先後共斥約7,034萬元購入同屋苑兩幢洋房。據知蔡少芬在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地都有物業，她在2013年以1,200萬買入九龍站凱旋門一房單位，現時升值至約1,700萬，翌年以約757萬元購入灣仔囍匯一個開放式單位，2017年斥資1,216.51萬元買入何文田皓畋一個兩房單位，大部分物業作收租用途。有指蔡少芬買樓不但為了保值，更是為了小朋友着想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。

Ada同老公張晉都吸金力極強。（微博@蔡少芬）

在內地同香港都有不少物業。（微博@蔡少芬）

出雙入對。（微博@張晉max）

有指蔡少芬買樓不但為了保值，更是為了小朋友着想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。（微博@張晉max）

而近年主力在內地發展的蔡少芬同張晉，曾一度舉家移居上海，租住逾3,000呎的複式四房豪宅，她曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》中大讚當地生活「好得沒得再好了」，但2022年就全家搬返香港，她曾在接受《香港01》訪問時透露全因掛住家人：「我Daddy嗰啲都老嘞，住咗都兩年（上海）。試過有一次喺深圳做嘢，我望住對面，嗰度就係元朗我屋企呀，點解我返唔到去，就喺橋對面，我已經喊。所以同個女老公商量過，都決定返嚟，唔係因為疫情，而係掛住屋企人。」

羡煞旁人。（微博@蔡少芬）

模範夫妻！（微博@張晉max）

蔡少芬曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》中大讚當地生活「好得沒得再好了」。（影片截圖）

上海曾因受疫情影響，實施封城令，令糧食及物資出現短缺的情況，張晉在微博曬出多張Ada在屋企露台種菜的照片。（微博@張晉max）

張晉之前曾拍片公開屋內環境。（影片截圖）

租住逾3,000呎的複式四房豪宅。（小紅書圖片）